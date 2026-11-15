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Prensa de Panamá liquida a Centroamérica tras vencer a Curazao: "Le ganamos a España"

La prensa internacional reaccionó al repaso de Panamá sobre Curazao en la Nations League.

15 de noviembre de 2026 a las 18:24
Prensa de Panamá liquida a Centroamérica tras vencer a Curazao: Le ganamos a España
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¡La prensa de Panamá mostró su euforia tras clasificar al Final Four de la Nations League de la Concacaf!
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Zona Concacaf compartió la clasificación de Panamá al Final Four de la Concacaf Nations League.
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La prensa deportiva panameño mostró su alegrías a través de la cuenta de X.
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Noticias Panamá: "Panamá vence a Curazao en el partido de vuelta y avanza al Final Four".
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Andrés DF: "Panamá sella su boleto a Copa Oro y al Final Four".

 Mario O. Figueroa
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Ricardo Icaza compartió la cantidad de goles que ya suma José Fajardo con la camiseta de Panamá.
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Telemundo Deportes compartió la clasificación de Panamá al Final Four de la Concacaf Nations League.

 Mario O. Figueroa
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Leonardo Aguilar: "Nos vamos al Final Four y a la Copa Oro. La mejor selección de Centroamérica y el Caribe".
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MEDIO TIEMPO DE MÉXICO: "Panamá hizo pesar el Rommel Fernández y le ganó a Curazao para colocarse como la rpiemra selección clasificada a la siguiente ronda"-
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REALIDAD NOTICIAS: "La Selección de Panamá también selló el boleto a la Copa Oro de Concacaf".
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Zona Deportiva: "José Fajardo terminó un doblete ante Curazao y fue clave en la clasificación de Panamá".

 Mario O. Figueroa
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Emisoras Unidas: "Panamá por cuarta vez consecutiva es semifinalista".
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Chepebomba: "Cuarto FInal Four seguido y boleto a Copa Oro".
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Álvaro Martínez: "Panamá dándole un baile típico a la España del Caribe y el verdugo de Costa Rica y jugará otro Final Four representando a toda Centroamérica".
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German Alvarado: "Pueden guardarse los memes".
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Mario Figueroa, periodista de DIARIO DIEZ: "Panamá sigue siendo el mejor país de Centroamérica".
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Óscar Fúnes: "Panamá quedó afuera del Mundial 2022 y el proyecto se sostuvo. Fueron conscientes que requería tiempo y los dirigentes tuvieron la convicción que los resultados positivos llegarían"-

 Mario O. Figueroa
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