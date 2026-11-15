Prensa de Panamá liquida a Centroamérica tras vencer a Curazao: "Le ganamos a España"

¡La prensa de Panamá mostró su euforia tras clasificar al Final Four de la Nations League de la Concacaf!
Zona Concacaf compartió la clasificación de Panamá al Final Four de la Concacaf Nations League.
La prensa deportiva panameño mostró su alegrías a través de la cuenta de X.
Noticias Panamá: "Panamá vence a Curazao en el partido de vuelta y avanza al Final Four".
Andrés DF: "Panamá sella su boleto a Copa Oro y al Final Four".
Ricardo Icaza compartió la cantidad de goles que ya suma José Fajardo con la camiseta de Panamá.
Telemundo Deportes compartió la clasificación de Panamá al Final Four de la Concacaf Nations League.
Leonardo Aguilar: "Nos vamos al Final Four y a la Copa Oro. La mejor selección de Centroamérica y el Caribe".
MEDIO TIEMPO DE MÉXICO: "Panamá hizo pesar el Rommel Fernández y le ganó a Curazao para colocarse como la rpiemra selección clasificada a la siguiente ronda"-
REALIDAD NOTICIAS: "La Selección de Panamá también selló el boleto a la Copa Oro de Concacaf".
Zona Deportiva: "José Fajardo terminó un doblete ante Curazao y fue clave en la clasificación de Panamá".
Emisoras Unidas: "Panamá por cuarta vez consecutiva es semifinalista".
Chepebomba: "Cuarto FInal Four seguido y boleto a Copa Oro".
Álvaro Martínez: "Panamá dándole un baile típico a la España del Caribe y el verdugo de Costa Rica y jugará otro Final Four representando a toda Centroamérica".
German Alvarado: "Pueden guardarse los memes".
Mario Figueroa, periodista de DIARIO DIEZ: "Panamá sigue siendo el mejor país de Centroamérica".
Óscar Fúnes: "Panamá quedó afuera del Mundial 2022 y el proyecto se sostuvo. Fueron conscientes que requería tiempo y los dirigentes tuvieron la convicción que los resultados positivos llegarían"-