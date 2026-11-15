La portera viral que dejó 'plantado' a Beckham y suelta enigmático mensaje

Una de las guardametas más reconocidas de Inglaterra agitó el fútbol femenino luego de confirmar su salida del equipo que pertenece al exfutbolista. Su última aparición fue en octubre y decide abandonar el proyecto.
El fútbol femenino inglés ha sido sacudido por una inesperada noticia. La reconocida portera e influencer Justine Elliott confirmó su salida del Salford City Lionesses, club perteneciente al grupo inversor liderado por las leyendas del Manchester United, David Beckham y Gary Neville.
Su ha tomado por sorpresa tanto a los aficionados del equipo como a los seguidores de la guardameta, quienes no esperaban un desenlace tan prematuro.
El anuncio se produjo a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, donde acumula una gran comunidad de 'followers' gracias a su contenido deportivo y de estilo de vida.
Mediante una publicación, Elliott compartió una fotografía acompañada de un breve y enigmático mensaje: "Fin de un capítulo". Con estas palabras, la portera puso punto final a su etapa en la institución sin ofrecer mayores explicaciones sobre los motivos detrás de su repentina salida.
"He tomado la decisión de marcharme del Salford City Lionesses. Estoy agradecida por las experiencias y las lecciones, pero estoy emocionada de ver qué trae el próximo capítulo", se despidió la arquera.
Lo que más ha llamado la atención es la brevedad de su paso por el conjunto de Salford. Justine había estampado su firma con el club apenas unos meses atrás, durante el pasado mercado de fichajes de verano.
Su llegada fue recibida con gran entusiasmo, ya que combinaba talento bajo los tres palos con un enorme impacto mediático que ayudaba a dar visibilidad al proyecto femenino del club.
La última vez que se le vio atajando para el Salford City Lionesses fue el 18 de octubre. En aquella jornada, su equipo logró una victoria por 4-1 ante Altrincham, en un duelo donde nada hacía presagiar que sería su despedida definitiva. Desde aquel partido, ella se mantuvo al margen hasta hacer pública su decisión.
Por el momento, ni la directiva del Salford City ni los representantes de Justine han emitido un comunicado oficial detallando las causas de la ruptura contractual.
Este hermetismo ha generado diversas especulaciones en la prensa británica y en las plataformas digitales, donde se debate si la marcha responde a diferencias deportivas, falta de minutos o nuevos proyectos personales en su carrera como creadora de contenido.
La salida de Elliott representa un golpe mediático para el proyecto impulsado por Beckham y Neville. Desde que la denominada "Clase del 92" tomó las riendas del Salford City, el objetivo ha sido impulsar tanto la rama masculina como la femenina hacia categorías superiores, apoyándose en figuras capaces de atraer patrocinadores y atención pública.
Antes de aterrizar en el equipo de Beckham, la portera inglesa había construido una sólida trayectoria en el fútbol británico. Su carrera incluye pasos destacados por el Accrington Stanley y el Crewe Alexandra, clubes en los que se consolidó como una jugadora fiable y ganó notoriedad por su estilo y presencia en el área.
Más allá de su desempeño deportivo, Justine se ha convertido en una figura referente dentro de la nueva generación de futbolistas que equilibran el deporte con el mundo digital.
Su capacidad para conectar con el público joven la posicionó como una de las jugadoras más seguidas de su categoría, lo que hacía de su fichaje por el Salford una alianza estratégica de gran valor.
El cuerpo técnico deberá ahora reestructurar su plantilla de cara a los próximos compromisos. La ausencia de Elliott obliga al equipo a confiar plenamente en el resto de sus guardametas o a acudir al mercado de enero en busca de un reemplazo que pueda cubrir tanto el vacío deportivo como el liderazgo en el vestuario.
Mientras tanto, el futuro profesional de Justine permanece abierto y rodeado de expectación. Sus fans permanecen atentos a sus movimientos en redes sociales para descubrir si la portera buscará un nuevo desafío en otro club inglés o si decidirá enfocar sus energías en una nueva faceta fuera de las canchas.
De hecho, la arquera acaba de celebrar que llegó a los 100 mil seguidores en Instagram y les agradeció el apoyo. La siguiente ventana de tranferencias abre en menos de dos meses y conoceremos si regresa a la portería con otra camiseta.