La vuelta de Ronaldinho al fútbol con 46 años: participó en un gol, triunfo y locura en Italia

En el 18' puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el 36', Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer tanto en el marcador y desatar la locura en la grada.