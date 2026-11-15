La vuelta de Ronaldinho al fútbol con 46 años: participó en un gol, triunfo y locura en Italia

El astro brasileño salió del retiro y esta noche en Italia debutó con su nuevo equipo para marcar uno de los episodios más inesperados y nostálgicos de los últimos tiempos. El balón volvió a sonreír con su magia.
Luego de 11 años de su retirada, Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar un terreno de juego este domingo con la camiseta del Ravenna FC, que milita en la Serie C italiana. El astro brasileño había aterrizado el viernes en su nuevo club, ayer se sumó a los entrenamientos y hoy salió de titular en el triunfo 2-0 ante Forli.
El mediocampista de 46 años disputó los primeros 45 minutos y participó en el gol que puso en ventaja a su equipo. Durante el calentamiento, recibió una gran ovasión de la afición local que esperaba verlo en el campo desde que se anunció su fichaje en junio.
Con una equipación concebida para la ocasión, diseñada con un estilo elegante en blanco y dorado con el característico monograma 'R10', una tipografía que rinde homenaje a las botas clásicas Nike Total 90 y unos gráficos inspirados en los mosaicos bizantinos de la ciudad de Rávena, 'Dinho' saltó a la cancha del Estadio Bruno Benelli para el derbi contra el Forlì por la jornada 14.
Vestido con guantes y manga larga para protegerse del frío de la ciudad norteña, lució también el moño recogido con una cinta para el pelo, una imagen icónica que le acompañó durante buena parte de su carrera. Así se materializó su regreso al fútbol.
La expectación por ver la vuelta de uno de los mejores jugadores del planeta era máxima y fue necesario habilitar 1.800 asientos adicionales para elevar el aforo del recinto hasta los 6.500 espectadores.
En las gradas se encendieron bengalas y fuegos artificiales, reflejo de la fiesta que vivió una ciudad de apenas 156.000 habitantes y que este domingo se convirtió en uno de los grandes focos de atención del fútbol mundial.
'Dinho' tocó su primer balón en el minuto 7, cuando se ofreció a sacar un córner que no encontró rematador. Dos minutos después, el brasileño intentó filtrar un pase al borde del área que interceptó la defensa del Forlì. Lo consiguió, en una jugada similar, en el 13'.
En el 18' puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el 36', Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer tanto en el marcador y desatar la locura en la grada.
A tres minutos de ser destituido en el descanso, el brasileño recibió el balón en la medular y lo protegió antes de ser derribado por un rival, que se disculpó y desató la sonrisa de la leyenda brasileña, que inmediatamente aceptó las disculpas.
El campeón del mundo dejó el terreno de juego con el 1-0 a favor del Ravenna, entre risas, aplausos y saludos de la gradería.
11 años, 1 mes y 20 días después, el ganador del Balón de Oro en 2005, y exjugador de Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, volvió a vestirse de corto.
El propio Ronaldinho explicó que su motivación era volver a sentir la alegría del fútbol, competir otra vez, ilusionar a sus compañeros y ayudar al equipo. En su presentación llegó a decir que quería "ganar" y hacer una temporada "espectacular".
Su llegada al Ravenna responde sobre todo a una estrategia comercial, de promoción y de expansión internacional de la marca del club.
El presidente, con quien Ronaldinho mantiene una buena relación, impulsa un proyecto para dar más proyección a la entidad y situarla más allá del fútbol, también en ámbitos como la cultura, la moda y la identidad contemporánea.
El Ravenna terminó aumentando la ventaja en la segunda mitad con el tanto de Simonne Rabbi en el 58' y lo ganó 2-0 en el regreso de 'Dinho'. El equipo marcha segundo con 32 puntos, solo superado por el líder Spezia que suma 38.