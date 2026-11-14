Santos prepara un fichaje de lujo: busca reunir a Neymar con crack del Real Madrid

Santos prepara una operación ambiciosa para reunir a Neymar con un crack del Real Madrid mediante un préstamo de seis meses en 2027: esto es lo que se sabe.
En Santos, la expectativa está puesta en el futuro de Neymar. El club brasileño pelea por clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año y espera que su máxima figura continúe en la institución, aunque el delantero todavía no ha definido qué hará después del Mundial 2026.
Tras la Copa del Mundo, Neymar explicó que existen muchas posibilidades de que se retire al finalizar la temporada. Aunque fue vinculado con un posible fichaje por el Inter Miami, su estado físico y las dudas sobre su continuidad alimentan las versiones sobre una posible salida del fútbol profesional.
Sin embargo, desde Brasil surgió una información que podría cambiar los planes del Santos. La institución comenzó a trabajar en una operación ambiciosa: conseguir el regreso de Rodrygo en 2027 para reunirlo nuevamente con Neymar, dos futbolistas que surgieron de las divisiones inferiores del club.
La posibilidad contempla un préstamo de corta duración desde el Real Madrid, con la intención de que el delantero dispute el primer semestre de la próxima temporada en su antiguo equipo. Según Diário do Peixe, existe interés de ambas partes en explorar esta alternativa.
De acuerdo con la información publicada, ya se produjeron contactos informales para conocer las posibilidades de concretar la operación. La iniciativa busca que Rodrygo vuelva a vestir la camiseta del Peixe, donde se formó antes de dar el salto al fútbol europeo en 2019.
El proyecto deportivo contempla inicialmente una cesión de seis meses. Durante ese período, el atacante podría disputar el Campeonato Paulista, el comienzo del Brasileirao y la fase de grupos de la Copa Sudamericana o la Libertadores, dependiendo de la clasificación del Santos.
La posibilidad de compartir nuevamente equipo con Neymar también aparece como uno de los factores que hacen atractiva la operación. Ambos mantienen una relación cercana desde sus primeros años en Santos y posteriormente compartieron experiencias defendiendo los colores de la selección brasileña.
La dirigencia santista considera que recuperar a una figura formada en el club tendría un impacto deportivo e institucional. El regreso de Rodrygo representaría un impulso para un equipo que busca fortalecer su plantilla y recuperar protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, el principal obstáculo para concretar el regreso es económico. Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2028 y percibe ingresos muy superiores a los que habitualmente puede afrontar una institución brasileña.
Por ese motivo, Santos necesitaría alcanzar un acuerdo con el conjunto español para distribuir el pago del salario del delantero durante el período de cesión. La operación dependerá de que ambas instituciones encuentren una fórmula económica que permita concretar el préstamo.
Además, el equipo brasileño necesitaría contar con la aprobación deportiva del Real Madrid, que tiene sus propios planes para el atacante una vez que complete su recuperación. En el conjunto madrileño aseguran que Rodrygo continuará en el club, aunque su futuro deportivo todavía genera interrogantes.
El delantero también tendría dificultades para ganarse un lugar en el equipo, especialmente ante la competencia por los puestos ofensivos. En ese contexto, una posible cesión al Santos podría representar una alternativa para recuperar continuidad y protagonismo después de su lesión.
El 2 de marzo de 2026, Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha durante un encuentro frente al Getafe, por el campeonato español. La lesión obligó al futbolista a pasar por el quirófano e iniciar una larga rehabilitación.
Como consecuencia de esa lesión, el atacante quedó fuera del Mundial 2026. Actualmente transita la etapa final de su recuperación y utilizó las instalaciones del Centro de Entrenamiento Rei Pelé del Santos para continuar con sus trabajos físicos, con conocimiento del Real Madrid.
La visita alimentó las expectativas de los aficionados santistas, que sueñan con volver a verlo en el club. Sin embargo, no representa una confirmación de su regreso. Por ahora, el préstamo para 2027 sigue siendo una posibilidad en evaluación, sin negociaciones avanzadas ni acuerdo entre las instituciones.