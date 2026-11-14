Ronaldinho con su nuevo club: magia antes de debutar y su contrato inusual

Su contrato posee una naturaleza híbrida poco habitual en el fútbol moderno, ya que lo vincula al Ravenna en calidad de jugador y accionista. Con este acuerdo, no solo se comprometió a ser el embajador global del club, sino que también adquirió una participación en la propiedad del equipo, consolidando su faceta como inversor deportivo tras su previa incursión en el fútbol estadounidense con el Greenville Triumph en 2024.