Ronaldinho con su nuevo club: magia antes de debutar y su contrato inusual

El campeón del mundo con Brasil ya se encuentra en Italia y se sumó al entrenamiento de su nuevo equipo antes de oficializar su regreso a las canchas de manera profesional con 46 años.
El fútbol mundial se detiene este domingo ante uno de los acontecimientos más inesperados y nostálgicos de la década: Ronaldinho Gaúcho decidió salir de su retiro para volver a competir de manera profesional.
A sus 46 años, el astro brasileño vestirá la camiseta del Ravenna FC, un histórico club de la Serie C de Italia que ha revolucionado el mercado con su incorporación. El futbolista aterrizó ayer en su nueva casa y se prepara para su debut oficial.
Han pasado más de 11 años desde la última vez que 'Dinho' disputó un encuentro oficial. Aquel lejano 26 de septiembre de 2015, defendiendo los colores del Fluminense ante el Goiás, parecía haber puesto el punto final a una carrera repleta de gloria, títulos y jugadas inolvidables, un retiro que él mismo terminaría confirmando de manera definitiva en enero de 2018.
Sin embargo, el destino le tenía preparada una última función en suelo italiano, un país donde ya dejó una huella imborrable durante su etapa con el Milan entre 2008 y 2011. Su retorno no responde únicamente a un capricho deportivo, sino a un ambicioso proyecto empresarial y mediático que busca catapultar al modesto club de la región de Emilia-Romaña hacia el ascenso a la Serie B.
Su llegada comenzó a tomar forma el pasado mes de junii, cuando la directiva del Ravenna sorprendió al mundo al anunciar un acuerdo con Ronaldinho. La presentación oficial se llevó a cabo el día 23 en un evento de alto perfil en Miami, Estados Unidos, ciudad donde la familia Cipriani, propietaria del equipo desde 2024, presentó al brasileño como su gran emblema.
Detrás de esta operación se encuentra la visión del presidente Ignazio Cipriani y la experiencia del histórico dirigente Ariedo Braida, vicepresidente y encargado del área deportiva del Ravenna. Ambos lo convencieron de sumarse a una iniciativa que combina inversión financiera, proyección internacional de marca y una dosis incalculable de ilusión para los aficionados locales.
Su contrato posee una naturaleza híbrida poco habitual en el fútbol moderno, ya que lo vincula al Ravenna en calidad de jugador y accionista. Con este acuerdo, no solo se comprometió a ser el embajador global del club, sino que también adquirió una participación en la propiedad del equipo, consolidando su faceta como inversor deportivo tras su previa incursión en el fútbol estadounidense con el Greenville Triumph en 2024.
Durante los primeros meses tras su firma, la participación del mediocampista sobre el terreno de juego se mantuvo como una incógnita calculada. Mientras los directivos aseguraban que su rol principal estaría enfocado en el desarrollo institucional y el marketing, el propio Ronaldinho y el cuerpo técnico dejaron abierta la puerta para que se pusiera nuevamente los botines si las condiciones físicas lo permitían.
Tras aterrizar en Italia y someterse a un plan de acondicionamiento físico junto al plantel, la espera llegó a su fin. El entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, confirmó que el brasileño está listo para saltar al campo este domingo, en el marco de la jornada 14 de la Serie C, nada menos que en el derbi regional frente al Forlì en el estadio Bruno Benelli.
Más allá del impacto mediático que genera volver a ver su magia en directo, su vuelta tiene un objetivo deportivo muy concreto y romántico. Según reveló el propio presidente Ignazio Cipriani, el brasileño saldrá a la cancha con la ilusión intacta de marcar el gol número 300 de su carrera profesional, poniendo así el broche de oro definitivo a su legado anotador.
Este domingo, sin importar cuántos minutos logre sostener el ritmo competitivo sobre el césped, el resultado en el marcador pasará a un segundo plano. Con su retorno, el fútbol celebra el reencuentro con uno de sus máximos artistas, demostrando que el amor por el balón no entiende de calendarios ni de edades.
"El domingo puedes decir: 'Estuve allí'. Este 15 de noviembre, Ronaldinho regresa al campo con la camiseta de Ravenna. Experimenta en vivo una cita que después querrás contar desde el Estadio Bruno Benelli", anunció la entidad italiana sobre el partido que marcará la vuelta del brasileño. La cita está pactada para las 5:30 PM (hora local) y 10:30 AM de Honduras.
El recibimiento de Ronaldinho en el Ravenna ha estado marcado por la euforia total, los aplausos de sus compañeros y una enorme expectación mediática.
Se sumó a las prácticas este sábado y su magia sigue maravillando. Su control de balón y las habilidades se mantienen intactas. Fue acogido como un auténtico ídolo tanto por el vestuario como por la directiva y la afición local.
El nuevo equipo de 'Dinho' marcha en el segundo puesto de la clasificación con 29 puntos, solo superado por el líder invicto Spezia que tiene 35 unidades luego de 13 fechas disputadas.