Dani Alves y su esposa rompen tras 9 años por inesperado motivo: "Se acaba aquí"

La confirmación llegó de la mano de la propia modelo tinerfeña a través de su perfil de Instagram. Todo ocurrió cuando un seguidor le preguntó directamente en los comentarios si solía acompañar a su marido a los eventos y servicios religiosos que él encabeza desde hace meses, lo que llevó a Sanz a romper el silencio sobre su verdadera situación sentimental.