Donovan hace arder México al recordar su paso por León: "Sucio y asqueroso"

La charla surgió cuando en el programa se debatía si los jóvenes futbolistas estadounidenses deberían considerar migrar a ligas de Sudamérica, como Brasil o Argentina, en lugar de buscar únicamente oportunidades en Europa. Aunque Donovan aclaró que nunca jugó en territorio sudamericano, e incluso cometió un desliz geográfico al utilizar a México como ejemplo dentro de esa plática, recurrió a su experiencia en Guanajuato para ilustrar las carencias de infraestructura que existen en el continente.