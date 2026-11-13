Donovan hace arder México al recordar su paso por León: "Sucio y asqueroso"

El exdelantero estadounidense hizo memoria sobre sus días en Guanajuato cuando militó en las filas del León y no se guardó nada.
Landon Donovan fue uno de los fichajes bomba que llegó a la liga mexicana en enero de 2018 para disputar el torneo Clausura con el Club León. El delantero estadounidense salió del retiro a los 35 años para sumarse al plantel esmeralda como el refuerzo estrella de aquella temporada.
La institución presentó al 'Capitán América' ante cerca de 7,000 aficionados en el Estadio Nou Camp el 15 de, donde recibió el dorsal número 20 e interactuó por varios minutos con una fanaticada que se ilusionaba con su llegada.
Donovan disputó su primer partido oficial con la camiseta del León el 10 de febrero, entrando de cambio en los minutos finales de la victoria 2-1 sobre el Puebla. Sin embargo, solo registró ocho encuentros durante el semestre (seis de Liga MX y dos de Copa MX).
El norteamericano acumuló 225 minutos en el terreno de juego sin registrar goles ni asistencias en el torneo. Aunque había firmado originalmente por un año, ambas partes decidieron rescindir el vínculo y no activar la cláusula para disputar el Apertura 2018.
Ocho años han pasado desde su marcha y durante esta semana dio explosivas declaraciones sobre aquel episodio que marcó el tramo final de su carrera. Según explica, no contaba con la confianza del DT Gustavo Díaz y sintió que no era justo cobrar un sueldo alto sin jugar. Además, arremetió contra las antiguas instalaciones del club.
Donovan generó una fuerte polémica en el entorno del fútbol mexicano tras relatar la precariedad que vivió durante su estancia con el León. En una reciente emisión del pódcast Unfiltered Soccer, el histórico referente de Estados Unidos calificó aquellas instalaciones de entrenamiento como un lugar "sucio y asqueroso".
La charla surgió cuando en el programa se debatía si los jóvenes futbolistas estadounidenses deberían considerar migrar a ligas de Sudamérica, como Brasil o Argentina, en lugar de buscar únicamente oportunidades en Europa. Aunque Donovan aclaró que nunca jugó en territorio sudamericano, e incluso cometió un desliz geográfico al utilizar a México como ejemplo dentro de esa plática, recurrió a su experiencia en Guanajuato para ilustrar las carencias de infraestructura que existen en el continente.
"No puedo ni describirte lo malas que eran las instalaciones. El lugar era sucio. Era asqueroso. Los inodoros no funcionaban. Es difícil de imaginar", expresó el exdelantero de 44 años.
Su relato causó sorpresa inmediata entre los aficionados aztecas, dado que en su momento el fichaje de Donovan fue presentado como una de las contrataciones más mediáticas en la historia reciente de la Liga MX.
Donovan profundizó sobre las condiciones cotidianas que enfrentaba el León, haciendo especial énfasis en el estado de los vestidores. "Teníamos como un grifo que salía directamente de la pared y lanzaba agua hacia abajo; esa era nuestra ducha", recordó acerca de la falta de equipamiento básico en el recinto.
Asimismo, estableció una severa comparación entre la infraestructura que encontró en México y la que conoció durante sus etapas en Europa, donde vistió las camisetas del Bayer Leverkusen, Bayern Múnich y Everton. Aseguró que las condiciones de un club modesto en ligas de Bélgica o Escandinavia superaban por amplio margen lo que le tocó vivir en la 'Fiera'.
Pese a la dureza de sus palabras, Donovan hizo una pausa para matizar sus críticas y reconocer la evolución institucional que ha tenido el León en los últimos años. "Ahora ha cambiado porque tienen una nueva instalación de entrenamiento, pero esto fue lo que viví en 2018", deslizó.
El estadounidense salió del retiro en enero de 2018 para enfundarse la camiseta del León durante el Torneo Clausura, despertando una enorme expectativa mediática tras su exitosa trayectoria en la MLS. No obstante, su aventura en la Liga MX resultó sumamente discreta en el plano deportivo.
Hasta el momento, la directiva esmeralda no ha emitido una postura oficial respecto a las declaraciones de su exjugador, aunque el tema ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores respaldaron el testimonio señalando el deterioro que sufría la antigua casa club, otros cuestionaron el rendimiento deportivo que mostró Donovan durante los pocos meses que cobró en la institución.
Actualmente, se desempeña principalmente como analista televisivo, podcaster y asesor deportivo. Tras retirarse definitivamente como jugador profesional en 2019, ha mantenido una presencia muy activa en los medios de comunicación y en el desarrollo del fútbol estadounidense.