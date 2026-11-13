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"Se vieron amateurs": señalan a jugador y esto dice la prensa tras la derrota de Honduras

La prensa hondureña no perdona a la Bicolor luego de facturar una nueva derrota en el proceso de José Francisco Molina.

13 de noviembre de 2026 a las 10:49
Se vieron amateurs: señalan a jugador y esto dice la prensa tras la derrota de Honduras
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La prensa no perdona a la Selección de Honduras luego de facturar una nueva derrota en la era de José Francisco Molina y esto es lo que dicen: "Se vieron amateurs", "No tenemos capitán".
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"No tiene pies ni cabeza el proyecto de José Molina con la Selección de Honduras": El duro dardo de Mario Valladares en redes sociales.
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ESPN califica como "mal andar" el presente de la Bicolor, que no logra levantar cabeza bajo este nuevo proceso con cuerpo técnico español.
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Diario La Prensa es otro de los medios de comunicación que hizo énfasis en los errores defensivos que cometieron los jugadores hondureños en el compromiso.
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El periodista Julio César Cruz criticó con todo a los defensores de la Selección de Honduras. "Pese a tener centrales en Europa, se vieron amateurs y errando conceptos básicos", escribió.
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Yashin Quesada, periodista de Costa Rica, dice que Honduras "no levanta" tras caer 3-1 ante Emiratos Árabes.
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TDTV explotó con su posteo tras el final del partido. Para ellos, aún falta perder contra Kuwait, rival de la "H" el próximo martes.
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"Los vicios futbolísticos del pasado seguirán pasando factura", escribió el comunicador Marvin Ávila.
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Elder Reynel dice que Honduras tuvo que verse contra las cuerdas para poder reaccionar en la segunda mitad.
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"EAU es mejor que la H en este momento, no hay que negarse", escribió el periodista José Armado.
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Diario Diez señaló los errores ofensivos que le terminaron costando el partido a la Selección Nacional de Honduras.
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German Alvarado de La Prensa calificó de "errores espantosos y hasta amateur", los cometidos en la defensa de Honduras.
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"Esta Honduras no ilusiona, no encuentra el rumbo y nos está llevando al borde del precipicio", fue el duro dardo del periodistas Heber Betancourth.
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"Pobre presentación de Honduras, no mostramos nada", escribió Bebeto Flores.
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Legión Catracha dice que el técnico José Francisco Molina tiene mucho trabajo que hacer para poder mejorar el rendimiento de la Bicolor.
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Bebeto Flores también le tiró con todo a José Francisco Molina y Francis Hernández y los señala como culpables del mal momento de Honduras.
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Gustavo Roca no se quedó atrás y fue de los que atizó fuertemente contra Denil Maldonado.
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Mario Jafeth Moreno de Diario DIEZ: "Ya no sé qué más se puede hacer. Honduras perdió ante Emiratos Árabes Unidos, un rival que está al mismo nivel en el ranking FIFA".
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Mario Moreno reveló por qué Andy Nájar no quiere regresar a la Bicolor y hace petición: "Es su diferencia con otro u otros seleccionados, pero eso debe quedar de lado, que los líderes se tomen la tarea de solucionar ese tema. No seguir peleando capitanías, eso es muy secundario ahora mismo".
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Mario Figueroa comentó: "Qué papelón de Denil Maldonado. Acabemos de ver el peor partido de Denil con la Selección de Honduras. Es un error tras error lo del muchacho del Rubin Kazán de Rusia".
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Johan Raudales: "Repitan conmigo: no tenemos capitán. Ya ni Denil Maldonado da buenos partidos, ni seguridad, ni es líder en la cancha. Terrible y triste la defensa de Honduras en cada partido que juegan".
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Zona Concacaf no perdonó y fue contundente: "HONDURAS MUERDE EL POLVO".
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