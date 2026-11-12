Courtois señaló el fichaje que necesita Real Madrid: "Será un gran jugador para nosotros"

El arquero y tercer capitán del Real Madrid no tuvo problemas para señalar al futbolista que le gustaría tener de compañero de equipo en la próxima temporada.
Thibaut Courtois no fue convocado por la selección de Bélgica para los compromisos de esta doble fecha FIFA contra Turquía e Italia por la Nations League, ya que acordó con el entrenador Mark van Bommel no disputar esta competición.
Courtois y Van Bommel pactaron su ausencia en dicho certamen para priorizar su rendimiento y partidos con el Real Madrid. El acuerdo se concretó tras una reunión presencial en Madrid entre ambos, antes del inicio de la fase de grupos del torneo continental que comenzó el 24 de septiembre.
El guardameta de 34 años no ha renunciado a la selección y mantiene la intención de regresar para las fases de clasificación y competiciones mayores como la Eurocopa, aunque sin la titularidad asegurada.
Mientras disfruta de unos días de descanso por el parón, Courtois se ha erigido como toda una voz autorizada para analizar el porvenir del conjunto merengue. Aprovechando su paso como ponente por el 'Web Summit' de Lisboa, el portero fue consultado sobre un jugador que le gustaría tener de compañero.
De acuerdo con sus declaraciones, Nico Paz encaja perfectamente en el Real Madrid. Ya lo tuvo de compañero cuando el volante argentino de 22 años daba sus primeras pinceladas en el Bernabéu y confiesa que él se encargó de recomendarlo al Como italiano de Cesc Fábregas.
"Me llamó Fábregas y me preguntó qué tal lo veía. Le dije que tenía que ficharlo, que es un chico con mucho talento, concentrado y con ganas. Lo está haciendo muy bien, la está rompiendo", recuerda Courtois sobre la charla con el técnico español.
Durante el pasado mercado de verano, el Real Madrid y Como cerraron el traspaso definitivo de Nico tras haber estado una temporada jugando cedido en la Serie A. Fue mediante un acuerdo histórico, donde la entidad italiana se hizo con el 100% de los derechos del futbolista a cambio de 60 millones de euros
Sin embargo, el equipo blanco se reservó una opción de recompra valorada en 80 millones para 2027. Las palabras de Courtois desde Portugal resuenan con fuerza en las oficinas de Valdebebas, donde esa opción en su contrato se estudia al detalle de cara al siguiente año.
Lejos de mantenerse al margen, el portero belga avaló con rotundidad las condiciones futbolísticas y humanas del argentino, allanando el terreno para una hipotética vuelta al cuadro de la capital española.
Courtois recordó que, durante el tiempo que compartieron vestuario en el Real Madrid, ya le había visto condiciones diferenciales que hoy se traducen en goles, asistencias y jerarquía sobre el césped en Italia.
Esta confesión deja al descubierto cómo funcionan los códigos en la élite, donde una recomendación entre compañeros de profesión puede marcar el rumbo de una carrera. La apuesta de Fábregas, respaldada por el consejo de Courtois, le permitió a Nico encontrar la continuidad que necesitaba para asentarse en el fútbol europeo.
Su presente deportivo respalda cada elogio que recibe desde España: encabeza los registros estadísticos de la Champions League al liderar la tabla de participaciones directas en gol, con ocho intervenciones ofensivas que lo sitúan por delante de estrellas como Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lamine Yamal.
La frase más contundente del guardameta durante su intervención apuntó directamente a la posibilidad de volver a compartir equipo con el argentino. Courtois fue muy claro al señalar que, si se concreta su regreso, será un refuerzo de primer nivel porque el jugador reúne todo lo necesario para soportar la exigencia del club.
"Seguro que si puede volver al Real Madrid será un gran jugador para nosotros", afirmó el arquero, abriendo de par en par las puertas del vestuario a un reencuentro a medio plazo.
Sus declaraciones funcionan como un respaldo público y un mensaje directo a la cúpula deportiva que lidera Florentino Pérez sobre la buena sintonía que existe dentro de la plantilla respecto al nivel de un Nico Paz, que apunta para ser el heredero de la '10' que dejó Leo Messi en la Albiceleste.