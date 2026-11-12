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Tiene a reconocido tiktoker y a exfigura de Liga MX: Palestino sueña con el batacazo ante Victoria

Así se prepara Palestino para enfrentar al Victoria que comanda el Carlos Padilla y lidera el influencer Carlos Espina.

12 de noviembre de 2026 a las 10:01
Tiene a reconocido tiktoker y a exfigura de Liga MX: Palestino sueña con el batacazo ante Victoria
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EN FOTOS: ¡Palestino sueña en grande! Tiene a reconocido tiktoker y exfigura de la Liga MX: así se confecciona el "Tino" para enfrentar al Victoria en uno de los grandes cruces de Liga de Ascenso.

 FOTOS: HÉCTOR PAZ.
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Palestino se preparó la semana para encarar el partido de ida de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
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El "Tino", quien regresó al fútbol hondureño, ha sido la gran revelación del torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso. Quedó líder de su grupo y ya está entre los mejores ocho del certamen.
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Palestino eliminó al Deportes Savio en octavos de final, y ahora quiere dar el batacazo ante el Victoria, el máximo candidato para ganar el título del torneo Apertura.

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José Fúnez es uno de los estelares del plantel y es el capitán del Tino. José formó parte del Olimpia y llegó a tener de compañeros a Edwin Rodríguez, German Mejía, José Mario Pinto, entre otros.
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Carlos Rodríguez, mejor conocido como Jon Z de Temu, es uno de los jugadores más reconocidos que tiene Palestino. El defensor también juega para la Selección de Tiktokers.
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Palestino entrenó en San Pedro Sula, donde ultimó detalles para medirse al Victoria. El Tino viajará a La Ceiba en las próximas horas.
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Jordi Franco, de 29 años de edad, es uno de los jugadores con mayor recorrido. En el torneo anterior militó en el Choloma.
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Los cuatro porteros que tiene el Palestino. Este jueves tuvieron un entrenamiento sumamente intenso.
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Palestino y Victoria se miden este sábado 14 de noviembre a las 7 y media de la noche en el Estadio Ceibeño.
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Yunny Dolmo, ex Real Sociedad de Tocoa, es otra de las armas que tiene Palestino para encarar la recta final del torneo Apertura.
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"Jon Z de Temu" es una de las figuras que tiene Palestino en la zona defensiva. Carlos quiere seguir ascender con el Tino.
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Jorge Pacheco es el presidente del Palestino. El máximo jerarca del club no se pierde ningún detalle de su equipo. Anteriormente, dirigió al CD Choloma.
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Otro dato importante: Palestino está jugando su primera temporada en la segunda división de Honduras. En los noventa destacó en primera división.
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La Liga de Ascenso empieza a definirse y ya quedaron los mejores ocho clubes en la ronda de cuartos de final.

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El técnico hondureño José Antonio Maley está invicto con el Palestino de la Liga de Ascenso. El DT sueña con lograr el título del Apertura.

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OTRO DATO: Robert Herrera es una de las figuras que tiene Palestino. ¿Quién es? Herrera es uruguayo y vistió los colores del Pachuca de la Liga MX. Además, jugó Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.
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"Jon Z de Temu" luego del entreno intenso de este jueves previo al duelo ante Victoria.

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Nuestro fotógrafo Héctor Paz captó las mejores postales del entreno del Palestino, que quiere dar el batacazo en la Liga de Ascenso.
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Jorge Pacheco es muy querido por los futbolistas que defienden la camiseta del Palestino. El Tino juega de local en el Estadio Rubén Deras.
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¡Se viene un partidazo! Palestino y Victoria han hecho vibrar la Liga de Ascenso con su estilo de juego y sus triunfos. Qué cruce se nos viene en el Ascenso.
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