Tiene a reconocido tiktoker y a exfigura de Liga MX: Palestino sueña con el batacazo ante Victoria

EN FOTOS: ¡Palestino sueña en grande! Tiene a reconocido tiktoker y exfigura de la Liga MX: así se confecciona el "Tino" para enfrentar al Victoria en uno de los grandes cruces de Liga de Ascenso.
Palestino se preparó la semana para encarar el partido de ida de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga de Ascenso.
El "Tino", quien regresó al fútbol hondureño, ha sido la gran revelación del torneo Apertura de la Liga Nacional de Ascenso. Quedó líder de su grupo y ya está entre los mejores ocho del certamen.
Palestino eliminó al Deportes Savio en octavos de final, y ahora quiere dar el batacazo ante el Victoria, el máximo candidato para ganar el título del torneo Apertura.
José Fúnez es uno de los estelares del plantel y es el capitán del Tino. José formó parte del Olimpia y llegó a tener de compañeros a Edwin Rodríguez, German Mejía, José Mario Pinto, entre otros.
Carlos Rodríguez, mejor conocido como Jon Z de Temu, es uno de los jugadores más reconocidos que tiene Palestino. El defensor también juega para la Selección de Tiktokers.
Palestino entrenó en San Pedro Sula, donde ultimó detalles para medirse al Victoria. El Tino viajará a La Ceiba en las próximas horas.
Jordi Franco, de 29 años de edad, es uno de los jugadores con mayor recorrido. En el torneo anterior militó en el Choloma.
Los cuatro porteros que tiene el Palestino. Este jueves tuvieron un entrenamiento sumamente intenso.
Palestino y Victoria se miden este sábado 14 de noviembre a las 7 y media de la noche en el Estadio Ceibeño.
Yunny Dolmo, ex Real Sociedad de Tocoa, es otra de las armas que tiene Palestino para encarar la recta final del torneo Apertura.
"Jon Z de Temu" es una de las figuras que tiene Palestino en la zona defensiva. Carlos quiere seguir ascender con el Tino.
Jorge Pacheco es el presidente del Palestino. El máximo jerarca del club no se pierde ningún detalle de su equipo. Anteriormente, dirigió al CD Choloma.
Otro dato importante: Palestino está jugando su primera temporada en la segunda división de Honduras. En los noventa destacó en primera división.
La Liga de Ascenso empieza a definirse y ya quedaron los mejores ocho clubes en la ronda de cuartos de final.
El técnico hondureño José Antonio Maley está invicto con el Palestino de la Liga de Ascenso. El DT sueña con lograr el título del Apertura.
OTRO DATO: Robert Herrera es una de las figuras que tiene Palestino. ¿Quién es? Herrera es uruguayo y vistió los colores del Pachuca de la Liga MX. Además, jugó Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.
"Jon Z de Temu" luego del entreno intenso de este jueves previo al duelo ante Victoria.
Nuestro fotógrafo Héctor Paz captó las mejores postales del entreno del Palestino, que quiere dar el batacazo en la Liga de Ascenso.
Jorge Pacheco es muy querido por los futbolistas que defienden la camiseta del Palestino. El Tino juega de local en el Estadio Rubén Deras.
¡Se viene un partidazo! Palestino y Victoria han hecho vibrar la Liga de Ascenso con su estilo de juego y sus triunfos. Qué cruce se nos viene en el Ascenso.