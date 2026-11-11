Concacaf: los candidatos de USA para reemplazar a Pochettino y lo que dicen de Pep Guardiola

El banquillo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) atraviesa horas de incertidumbre y alta expectativa. Según reportes de The Athletic, Mauricio Pochettino se encuentra en negociaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico del Manchester United. El entrenador argentino tomaría las riendas en el equipo inglés en sustitución de Michael Carrick, lo que obliga a la federación estadounidense a activar un plan de emergencia.