Concacaf: los candidatos de USA para reemplazar a Pochettino y lo que dicen de Pep Guardiola

Pep Guardiola es el gran favorito para tomar las riendas de la selección de Estados Unidos ante una salida de Mauricio Pochettino al Manchester United.
El banquillo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) atraviesa horas de incertidumbre y alta expectativa. Según reportes de The Athletic, Mauricio Pochettino se encuentra en negociaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico del Manchester United. El entrenador argentino tomaría las riendas en el equipo inglés en sustitución de Michael Carrick, lo que obliga a la federación estadounidense a activar un plan de emergencia.
Pochettino mantenía un contrato vigente con los Estados Unidos extendido hasta el año 2030. Sin embargo, la propuesta del fútbol europeo incluye activar su cláusula de rescisión, valorada en unos 10 millones de euros. De concretarse su partida a la Premier League, la cúpula de la U.S. Soccer perdería al líder de su proyecto deportivo en plena transición competitiva.
Ante la inminente vacante, los directivos de Estados Unidos ya fijaron la mirada en el reemplazo ideal. Pep Guardiola encabeza la lista de prioridades de la federación. La dirigencia busca aprovechar que el estratega catalán no está dirigiendo a ningún equipo tras su exitosa etapa en el Manchester City.
El interés por Guardiola responde a su impresionante legado en las bancas de Europa. Tras conquistar múltiples títulos continentales y locales al frente del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, el catalán cuenta con el perfil idóneo para transformar el rendimiento del equipo estadounidense.
Además de su capacidad táctica, Pep tiene un vínculo personal muy estrecho con el país norteamericano. El técnico vivió un tiempo en la ciudad de Nueva York durante su año sabático, donde dejó ver su gusto por la cultura y el estilo de vida de los Estados Unidos.
No obstante, la U.S. Soccer comprende que convencer a Guardiola requiere un enorme esfuerzo financiero y deportivo. Por esa razón, la dirigencia cuenta con una lista de alternativas que conocen bien el fútbol local e internacional para asegurar un relevo ordenado.
Entre las opciones locales destaca B.J. Callaghan, actual estratega del Nashville SC. Callaghan viene de firmar un paso exitoso en la MLS tras conquistar la US Open Cup 2025 y la Supporters' Shield 2026.
La candidatura de Callaghan suma puntos valiosos por su experiencia previa dentro de la federación. El técnico conoce muy bien las entrañas de la selección, habiendo dirigido al USMNT de forma interina durante el año 2023 con muy buenos comentarios.
Otro nombre fuerte sobre la mesa es el de Steve Cherundolo, actual entrenador del equipo Sub-23 de Estados Unidos. Cherundolo cuenta con una valiosa trayectoria en la MLS, cosechando trofeos importantes con Los Angeles FC como la MLS Cup y la Supporters' Shield en 2022, más la US Open Cup en 2024.
La opción de Cherundolo garantizaría continuidad en los procesos formativos. Su trabajo actual en la división juvenil le permite conocer a la perfección a las promesas que nutrirán al primer equipo durante las próximas temporadas.
En el plano internacional, la federación también analiza el perfil de Julian Nagelsmann. El joven técnico alemán destaca por su enorme flexibilidad táctica y su metodología moderna en el banquillo.
A la lista de candidatos se suma Roberto Martínez, quien ha sido vinculado de forma preliminar por fuentes cercanas al entorno del fútbol estadounidense. Su experiencia previa en selecciones nacionales lo vuelve una opción atractiva para asumir proyectos de alto nivel.
El vestuario estadounidense aguarda el desenlace de las conversaciones en Inglaterra. Mauricio Pochettino dirigirá al equipo en los compromisos inmediatos de la Liga de Naciones de Concacaf contra Haití antes de concretar su desembarco en el fútbol europeo.
Mientras Pochettino ultimaba los detalles de su regreso a la Premier League, la U.S. Soccer acelera las gestiones internamente. Las próximas semanas serán decisivas para definir si el sueño de ver a Pep Guardiola en el banquillo de las barras y las estrellas se transforma en una realidad.