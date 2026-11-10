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Fichajes: Marathón quiere bombazo, 3 descartados del verde y barrida en club de la zona norte

Así se mueve el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada de Champions de Concacaf y torneo Apertura.

10 de noviembre de 2026 a las 14:35
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ARDE EL MERCADO DE FICHAJES: Marathón descarta tres jugadores, Farioli es noticia, Erick Puerto regresa y el Monstruo Verde va por bombazo.
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Platense quiere armarse con todo. El conjunto escualo busca el fichaje de Marlon Licona, actual portero del Motagua.

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Daniel Aparicio rescindió su contrato con Real España, y Alianza de El Salvador, equipo de Diego Vázquez, ya le sigue los pasos al panameño.
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DIARIO DIEZ conoció que el Platense quiere un lateral zurdo y estaría interesado en fichar a Carlos "Mango" Sánchez, actual jugador del Victoria.

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Carlos Bernárdez juega en el Victoria, pero podría reforzar al Platense de Puerto Cortés para la próxima temporada.

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Platense quiere reforzarse con todo. Por ende, buscaría un defensa central para reforzar esa zaga que ha tenido complicaciones en el presente torneo Apertura.
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El atacante Georgie Welcome seguiría vistiendo los colores del Platense para la próxima temporada. El mundialista con La H no se movería del tiburón.
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DIARIO DIEZ conoció que Erick Puerto regresará al Platense para el torneo Clausura 2027 de la Liga Nacional de Honduras.

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Erlin Gutiérrez será una de las bajas del Platense para la próxima campaña. El escuela tendrá múltiples bajas de cara al torneo Clausura.
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Solani Solano es duda para Platense de cara a la próxima temporada. El ex Olimpia y Marathón podría emigrar a otro club.
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El guardián colombiano de Manuel Loaiza es otro de los futbolistas que no continuará en el Platense para la próxima campaña.
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Otra de las bajas que tendrá Platense para la siguiente campaña es la de Guillermo Amarilla, uno de los extranjeros que reforzó al club en el presente Apertura.
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DIARIO DIEZ conoció que la junta directiva del Marathón descartó fichar al salvadoreño Harold Osorio.

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Leonardo Menjívar también quedó descartado para fichar por Marathón para reforzarlo por Champions de Concacaf y el torneo Clausura.
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Asimismo, DIARIO DIEZ conoció que Marathón tampoco tiene interés en fichar al atacante panameño Newton Williams.
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Yustin Arboleda está viviendo sus últimos partidos con Olimpia y Marathón le sigue la pista para la próxima temporada.
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Andrés Salazar no pudo ser inscrito para el torneo Apertura, por ende, se convierte en el primer fichaje de Real España para el torneo Clausura.

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Tras la tremenda Copa Centroamericana, Brian Farioli es pretendido por equipos de Centroamérica.

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