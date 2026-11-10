Fichajes: Marathón quiere bombazo, 3 descartados del verde y barrida en club de la zona norte

ARDE EL MERCADO DE FICHAJES: Marathón descarta tres jugadores, Farioli es noticia, Erick Puerto regresa y el Monstruo Verde va por bombazo.
Platense quiere armarse con todo. El conjunto escualo busca el fichaje de Marlon Licona, actual portero del Motagua.
Daniel Aparicio rescindió su contrato con Real España, y Alianza de El Salvador, equipo de Diego Vázquez, ya le sigue los pasos al panameño.
DIARIO DIEZ conoció que el Platense quiere un lateral zurdo y estaría interesado en fichar a Carlos "Mango" Sánchez, actual jugador del Victoria.
Carlos Bernárdez juega en el Victoria, pero podría reforzar al Platense de Puerto Cortés para la próxima temporada.
Platense quiere reforzarse con todo. Por ende, buscaría un defensa central para reforzar esa zaga que ha tenido complicaciones en el presente torneo Apertura.
El atacante Georgie Welcome seguiría vistiendo los colores del Platense para la próxima temporada. El mundialista con La H no se movería del tiburón.
DIARIO DIEZ conoció que Erick Puerto regresará al Platense para el torneo Clausura 2027 de la Liga Nacional de Honduras.
Erlin Gutiérrez será una de las bajas del Platense para la próxima campaña. El escuela tendrá múltiples bajas de cara al torneo Clausura.
Solani Solano es duda para Platense de cara a la próxima temporada. El ex Olimpia y Marathón podría emigrar a otro club.
El guardián colombiano de Manuel Loaiza es otro de los futbolistas que no continuará en el Platense para la próxima campaña.
Otra de las bajas que tendrá Platense para la siguiente campaña es la de Guillermo Amarilla, uno de los extranjeros que reforzó al club en el presente Apertura.
DIARIO DIEZ conoció que la junta directiva del Marathón descartó fichar al salvadoreño Harold Osorio.
Leonardo Menjívar también quedó descartado para fichar por Marathón para reforzarlo por Champions de Concacaf y el torneo Clausura.
Asimismo, DIARIO DIEZ conoció que Marathón tampoco tiene interés en fichar al atacante panameño Newton Williams.
Yustin Arboleda está viviendo sus últimos partidos con Olimpia y Marathón le sigue la pista para la próxima temporada.
Andrés Salazar no pudo ser inscrito para el torneo Apertura, por ende, se convierte en el primer fichaje de Real España para el torneo Clausura.
Tras la tremenda Copa Centroamericana, Brian Farioli es pretendido por equipos de Centroamérica.