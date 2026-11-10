El motivo por el que mujer mató a papá compañero de Neymar en Santos y la decisión del 10

Una tragedia sacude al fútbol brasileño y golpea directamente a Rony, delantero del Santos, luego de que su padre, de 72 años, fuera asesinado a puñaladas.
El padre de Rony, futbolista del Santos brasileño, fue asesinado el lunes de una puñalada en el cuello motivada por el impago de un servicio sexual, según confesó este martes a la Policía la detenida y pudo confirmar EFE
Selma Soares Cordovil, de 48 años, fue arrestada como sospechosa de asesinar a Marigerson Barbosa Carneiro, de 72, pocos minutos después del crimen en el municipio de Terra Alta, a unos 100 kilómetros de Belém, capital del estado de Pará.
Durante su declaración ante la Policía Civil, la mujer confesó que no se arrepiente de lo sucedido y que le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello al padre del atacante porque no le había pagado el importe de un servicio sexual que le prestó una semana antes del suceso.
Los testimonios recogidos por las autoridades afirmaron que la puñalada mortal se produjo en torno a las 15:30 horas del lunes (19:30 CET) mientras el padre de Rony, bicampeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras (2020 y 2021), se encontraba de espaldas a su agresora.
El progenitor del futbolista, que llegó a debutar con la selección nacional, fue trasladado de urgencia a un puesto médico, donde finalmente falleció desangrado a causa de la herida.
Tras conocerse la noticia, el Santos liberó a Rony de sus compromisos con el equipo y su compañero Neymar Jr. le prestó su avión privado para que pudiera trasladarse junto a su familia hacia la región de Pará, en el norte brasileño.
"Afronto este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón", declaró en un comunicado el jugador, que añadió que su deseo es honrar la memoria de su padre y "encontrar fuerzas para seguir adelante".
A las condolencias enviadas por el Santos y sus jugadores, también se sumaron las del Remo, equipo en el que Rony se formó y debutó como futbolista profesional, y las de Palmeiras, club con el que conquistó once títulos entre 2020 y 2025.
El caso ha generado impacto por la violencia del ataque y por la identidad de la víctima, padre de un futbolista que actualmente milita en uno de los clubes más reconocidos del país. No obstante, la investigación deberá establecer oficialmente los detalles del crimen y las circunstancias exactas que condujeron al desenlace fatal.
La muerte de su padre golpeó profundamente a Rony, quien había participado con el Santos en su compromiso más reciente durante el fin de semana.
Ante la gravedad de la situación, el club comprendió el difícil momento que atraviesa el atacante y le dio facilidades para que pudiera atender sus asuntos familiares y recibir el apoyo de sus seres queridos.
Sin embargo, uno de los gestos que más repercusión generó fue el de Neymar. El astro brasileño puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado de los familiares de Rony hasta el estado de Pará, una muestra de solidaridad que fue especialmente valorada por el delantero en medio de la tragedia.
La ayuda permitió que el futbolista contara con un respaldo adicional en un momento en el que el acompañamiento familiar resulta fundamental. Más allá de la competencia y las exigencias del fútbol profesional, el gesto evidenció la cercanía entre los jugadores y la importancia de la solidaridad cuando uno de ellos atraviesa una pérdida irreparable.
Rony no tardó en expresar públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido, dedicándole unas palabras especiales a Neymar y reconociendo también la disposición del Santos y de las personas que estuvieron pendientes de su situación desde que se conoció la noticia.
A través de sus redes sociales, el delantero compartió un mensaje en el que expresó el dolor que le ha provocado la muerte de su padre. En sus palabras, reconoció la dificultad de afrontar una pérdida de esta magnitud, aunque también manifestó su confianza en Dios para encontrar fuerzas y continuar adelante.
"Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que nos dará fuerzas para atravesar este difícil camino", escribió el futbolista.
En la misma publicación, Rony quiso destacar especialmente la ayuda recibida de Neymar, quien puso su avión privado a disposición de la familia para facilitar el traslado hasta Pará: "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia", dijo.