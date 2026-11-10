Preocupación por Jesús Owono: toma drástica decisión y deja a su familia en vilo

Jesús Owono, guardameta del Andorra FC, vive uno de los momentos más difíciles luego de la muerte de Jesús de Miguel y toma una drástica decisión que preocupa a su familia.
El portero de 25 años no solamente intenta asimilar la pérdida del futbolista, sino que también enfrenta una fuerte presión emocional, una ola de hostigamiento contra su entorno familiar y un futuro deportivo marcado por la incertidumbre.
El seleccionador de Guinea Ecuatorial, Vincenzo Alberto Annese, confirmó que Owono no estará disponible para los próximos compromisos internacionales frente a Zimbabue, correspondientes a la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027.
Según explicó el entrenador, el propio futbolista solicitó permiso a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y al cuerpo técnico para permanecer en el FC Andorra, donde cuenta con el respaldo de su club mientras intenta recuperarse emocionalmente de lo sucedido.
La decisión refleja la difícil situación personal que atraviesa el guardameta, quien necesita tiempo y acompañamiento para afrontar las consecuencias de una tragedia que ha cambiado su vida.
Owono se encuentra bajo atención psicológica y cuenta con el apoyo de su entorno más cercano. En medio de este proceso, su prioridad pasa por recuperar la estabilidad emocional y encontrar la tranquilidad necesaria para afrontar lo ocurrido.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro continúa creciendo. Según informaciones difundidas sobre su entorno, el futbolista estaría considerando incluso la posibilidad de abandonar el fútbol.
A la carga emocional que representa la muerte de Jesús de Miguel se ha sumado una situación especialmente dolorosa: los ataques y las amenazas dirigidos contra los familiares de Owono.
La tragedia, que ha enlutado al fútbol español, ha trascendido los terrenos de juego y ha convertido a personas cercanas al guardameta en víctimas de una ola de hostigamiento que ha generado preocupación en su entorno.
Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial, expuso la gravedad de lo que está viviendo la familia del portero durante una entrevista concedida a Mundo Deportivo.
La dirigente reveló que el hermano del futbolista está recibiendo insultos y señalamientos en su propio entorno deportivo, mientras que su hermana también sufre las consecuencias de la persecución social.
“Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen”, expresó Maye, según el citado medio.
Sus declaraciones dejan al descubierto una de las facetas más preocupantes de esta tragedia: el sufrimiento que padecen personas que también están intentando asimilar la pérdida de Jesús de Miguel, pero que ahora deben soportar insultos y ataques por su vínculo familiar con el guardameta.
El impacto emocional no se limita, por tanto, al propio Owono. Sus familiares también se encuentran en medio de una situación que ha alterado su vida cotidiana y que añade todavía más sufrimiento a un episodio profundamente doloroso.
El accidente en el que se vieron involucrados Jesús Owono y Jesús de Miguel ha dejado una huella difícil de borrar. La muerte del delantero, atribuida a un traumatismo torácico según las informaciones difundidas sobre el caso, ha provocado una profunda conmoción y ha situado al guardameta en una posición emocionalmente compleja.
Mientras intenta procesar lo ocurrido, Owono también debe afrontar las repercusiones deportivas y mediáticas del episodio. Sobre el portero se ha informado de la posibilidad de una sanción que podría oscilar entre ocho y doce partidos, aunque el alcance definitivo dependerá de las decisiones que adopten las instancias competentes.
Por ahora, su ausencia de la convocatoria de Guinea Ecuatorial constituye una señal de que necesita tiempo para concentrarse en su recuperación emocional, con el respaldo del FC Andorra y de la federación de su país.
El fútbol está de luto por la pérdida de un jugador, mientras otro intenta encontrar fuerzas para seguir adelante. Ahora, más allá de cualquier consecuencia deportiva, la prioridad es que Jesús Owono y su familia puedan afrontar este difícil momento sin amenazas ni hostigamiento.