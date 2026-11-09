Messi borra al Balón de Oro en el FIFPRO: este es el mejor once del mundo, ¿quiénes votan?

¿Quiénes votaron? Este es el mejor once del mundo 2026: Messi borra al Balón de Oro
Este lunes se dio a conocer el FIFPRO World 11 de 2026, el único premio mundial para futbolistas decidido exclusivamente por futbolistas profesionales. Desde 2005, FIFPRO invita a futbolistas profesionales de todo el mundo a elegir el World 11, habiéndose inauguarado la edición femenina en 2015.
En la actualidad sigue siendo el único premio futbolístico mundial que deciden exclusivamente los y las futbolistas, y que reconoce a los jugadores y jugadoras que más han impresionado a sus pares. Acá te presentamos el once con varias sorpresas, especialmente la del actual Balón de Oro
Portero- David Raya: El guardameta español del Arsenal completa esta selección. Sus reflejos, seguridad bajo los tres palos, dominio del área y excelente juego con los pies lo han consolidado entre los porteros más destacados del fútbol europeo.
Defensa-Achraf Hakimi: El lateral marroquí del PSG es una de las principales armas ofensivas de su equipo. Su velocidad, recorrido, capacidad para generar ocasiones y aporte defensivo lo convierten en un futbolista de enorme importancia en el fútbol internacional.
Defensa- Pau Cubarsí: El joven defensor del Barcelona continúa sorprendiendo por su madurez futbolística. Su tranquilidad para salir jugando, capacidad de anticipación, inteligencia defensiva y precisión en los pases lo proyectan como uno de los grandes centrales de su generación.
Defensa- Nuno Mendes: El lateral izquierdo portugués destaca por su velocidad, potencia y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque. Su recorrido por la banda y facilidad para generar peligro lo convierten en uno de los mejores especialistas de su posición.
Mediocampista- Rodri Hernández: El mediocampista español es uno de los grandes organizadores del fútbol moderno. Su capacidad para recuperar balones, controlar los tiempos, distribuir el juego y darle equilibrio a su equipo lo convierte en una pieza fundamental.
Mediocampista- Vitinha: El portugués del Paris Saint-Germain se ha consolidado como uno de los cerebros del mediocampo europeo. Su precisión en los pases, inteligencia táctica, conducción y capacidad para superar la presión rival lo convierten en un jugador determinante
Mediocampista- Jude Bellingham: El mediocampista inglés del Real Madrid destaca por su inteligencia, despliegue físico, llegada al área y capacidad para participar en diferentes fases del juego. Es un futbolista completo que combina calidad técnica, liderazgo y personalidad.
Delantero- Kylian Mbappé: El delantero francés del Real Madrid continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su velocidad, explosividad, capacidad goleadora y facilidad para desequilibrar defensas lo mantienen entre las grandes figuras del fútbol mundial.
Delantero- Erling Haaland: El atacante noruego del Manchester City es una auténtica máquina de hacer goles. Su potencia física, velocidad, ubicación dentro del área y extraordinario instinto goleador lo convierten en uno de los delanteros más temidos del mundo.
Delantero- Lionel Messi: La leyenda argentina sigue demostrando que su magia permanece intacta. Con Inter Miami continúa siendo protagonista gracias a su visión de juego, capacidad goleadora, asistencias y una calidad técnica que parece no tener fecha de vencimiento.
Extremo derecho- Lamine Yamal: El joven talento del Barcelona representa a la nueva generación de estrellas. Su habilidad para encarar, velocidad, regate y personalidad para asumir responsabilidades lo han convertido en uno de los futbolistas más espectaculares y prometedores del planeta.
La gran sorpresa es que El GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2026 HARRY KANE ha sido EXCLUIDO del Equipo Mundial 11 de la FIFPRO!
Por PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, un ganador del Balón de Oro masculino NO ha sido incluido en el Equipo Mundial 11 de la FIFPRO en el mismo año desde su creación en 2005.
Este es el once ideal que eligieron los FUTBOLISTAS PROFESIONALES.