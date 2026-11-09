Jesús de Miguel murió a los 30 años y su club hizo algo impensado por su hija

La promesa del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: su hija no estará sola hasta los 18 años
La muerte de Jesús de Miguel ha dejado un profundo dolor en el fútbol español, pero también ha provocado una respuesta solidaria por parte del CD Tenerife.
La institución blanquiazul anunció una importante decisión para proteger el futuro de Carla, la hija del delantero, quien falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años.
El club confirmó que apadrinará a la pequeña y garantizará su respaldo económico hasta que cumpla los 18 años. Se trata de una iniciativa que busca acompañarla durante su crecimiento y evitar que las consecuencias de la inesperada pérdida de su padre afecten su bienestar.
El anuncio fue realizado por Rayco García, máximo accionista del Tenerife, durante el homenaje que la institución organizó el sábado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El recinto deportivo se convirtió en el escenario de una emotiva despedida al futbolista, quien dejó una huella en el equipo y en sus aficionados.
En medio del acto, García dejó claro que la familia del jugador no tendrá que afrontar sola este difícil momento. Además, aseguró que el compromiso del Tenerife irá más allá de las palabras y se traducirá en una ayuda que acompañará a Carla durante buena parte de su infancia y adolescencia.
“Entre todos vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa”, manifestó el máximo accionista del conjunto blanquiazul ante los presentes.
La iniciativa representa un gesto de solidaridad con una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.
La pequeña Carla tendrá que crecer sin la presencia de su padre, pero contará con el respaldo de una institución que decidió asumir un papel importante en su futuro.
El Tenerife promete apoyo más allá del fútbol. El compromiso también fue respaldado por Antonio Manuel Porro Granados, director ejecutivo del Tenerife, quien confirmó que el club pretende ofrecer toda la ayuda que esté a su alcance para acompañar a los familiares del futbolista.
El directivo explicó que la intención es garantizar el respaldo económico hasta que Carla alcance la mayoría de edad. Además, dejó abierta la posibilidad de buscar otras alternativas que permitan incrementar la asistencia financiera y ofrecer mayores garantías para el futuro de la niña.
De esta manera, la ayuda no quedará limitada a una aportación simbólica ni a un homenaje por la memoria del delantero. El Tenerife pretende convertir su compromiso en un acompañamiento a largo plazo, con el objetivo de que la pequeña tenga cubiertas sus necesidades durante los próximos años.
La decisión fue impulsada por Rayco García y cuenta con el respaldo de los integrantes de la institución. El mensaje del club también alcanza a la esposa y a los padres de Jesús de Miguel, quienes podrán encontrar en la familia blanquiazul un apoyo en medio de la tragedia.
La muerte del atacante, a sus 30 años, significó un golpe para quienes compartieron con él dentro y fuera del terreno de juego. Sin embargo, su recuerdo permanecerá ligado a una institución que ahora busca demostrar que los vínculos entre un futbolista y su equipo no terminan cuando deja de vestir la camiseta.
Con esta determinación, el CD Tenerife protagoniza un gesto que trasciende lo deportivo y coloca el bienestar de Carla en el centro de sus prioridades
La pequeña tendrá el respaldo de la familia blanquiazul hasta los 18 años, una promesa con la que el club busca mantener vivo el legado de su padre.