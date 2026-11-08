Tiktoker hondureña revela una experiencia con un futbolista: "Yo le dije que no"

Diana Lara, tiktoker hondureña, destapó una vivencia que vivió con un futbolista y dejó claro que lo rechazó; le sorprendió la reacción del jugador de la Liga Nacional.
Durante una charla para la cuenta de TikTok Bufete de Casaca, la hondureña habló sin rodeos sobre lo ocurrido y explicó cómo habría reaccionado el deportista después de recibir una respuesta negativa.
Sus declaraciones no tardaron en despertar el interés de los usuarios, especialmente por el mensaje que lanzó sobre la actitud de algunos futbolistas cuando una mujer decide no corresponderles.
Diana explicó que la situación se produjo cuando ambos mantenían una relación de trabajo.
Precisamente por ese vínculo profesional, aseguró que prefirió establecer límites y evitar que un posible acercamiento sentimental terminara afectando sus responsabilidades.
"Hubo un jugador que sí me quería tirar", comenzó relatando la influencer, al recordar el episodio durante la conversación.
La creadora de contenido dejó claro que, aunque el futbolista habría mostrado interés en ella, no estaba dispuesta a involucrarse sentimentalmente con alguien con quien compartía un entorno laboral. Por esa razón, decidió rechazarlo y explicarle que no deseaba generar conflictos.
"Pero yo siempre he sido bien ética, entonces, como trabajamos juntos, yo le dije que no, no deseaba conflictos", expresó.
La historia tomó otro rumbo cuando Diana explicó que la reacción del jugador no habría sido la que esperaba. Según su versión, después de comunicarle que no estaba interesada, el futbolista comenzó a comportarse de manera diferente con ella.
La hondureña aseguró que el deportista se habría molestado por la respuesta y que, a partir de ese momento, dejó de tratarla como antes.
"Le dije que no al jugador y entonces como que se enojó, ya después me paraba la cara. ¡Qué pupusudo!", manifestó entre sus comentarios.
La situación, de acuerdo con su relato, también habría complicado las labores que realizaba junto al futbolista, especialmente cuando necesitaba acercarse a él para desarrollar su trabajo.
Diana explicó que, cuando intentaba coordinar una entrevista, el jugador supuestamente optaba por evitarla y se marchaba hacia otro lado. Una conducta que, según dejó entrever, convirtió una dinámica profesional en una situación incómoda después de que ella decidiera rechazar sus intenciones.
"Ya cuando quería hacer tal vez entrevista, le decía y se iba para otro lado", contó.
Sin embargo, uno de los detalles más llamativos de su relato llegó cuando Diana aseguró que, tiempo después, se enteró de que el mismo jugador supuestamente estaba contando una versión diferente de lo ocurrido a otras personas.
Según la influencer, el futbolista habría dicho a otros que ya había estado con ella y que posteriormente la había rechazado, una versión que contrasta con lo que Diana afirmó durante la entrevista.
"Después, ese mismo futbolista andaba diciéndoles a los demás que ya había estado conmigo y que me había desechado", declaró.
"Me di cuenta de lo orgullosos que son y que no aceptan que las mujeres digan que no", manifestó.
Diana Lara es una creadora de contenido hondureña que ha desarrollado parte de su trayectoria en el mundo de las redes sociales, la comunicación digital y las entrevistas vinculadas al entretenimiento y al deporte.