Nuevo legionario, delantero vuelve a Liga Nacional y Andy Nájar es noticia en Nashville

Los movimientos que ya se están registrando en el fútbol de Honduras: Olimpia perdería varias armas de cara al siguiente torneo, nuevo legionario, el jugador que regresa y Andy Nájar es noticia en la MLS.
Alex López - El mediocampista hondureño queda como agente libre en diciembre. Todavía no hay un acuerdo de renovación de contrato con el Sporting de Costa Rica y su futuro está en el aire.
Mike Arana - Diario DIEZ conoció que la joven promesa de Real España tuvo la oportunidad de hacer una prueba en México, pero su entorno se mueve para ver si puede salir en el mercado de enero a otro país. La MLS comenzaría a tomar fuerza.
Valerio Marinacci - El defensor italiano, de sangre hondureña, tendría sobre la mesa la posibilidad de volver al fútbol de Europa tras recuperar su nivel con Motagua.
César Samudio - El guardameta panameño estaría viviendo sus últimos meses en Marathón. Finaliza contrato en junio del próximo año, pero la directiva verdolaga entiende que perdió su puesto y le abriría las puertas.
Rodrigo Gómez - El volante argentino ha perdido protagonismo en Motagua y eso estaría desencadenando un cambio de aires en busca de minutos. Otros equipos de la Liga Nacional estarían interesados en sus servicios.
Erick "Yio" Puerto - El atacante catracho no se quedará en Bate Borisov por problemas económicos del club. Actualmente buscan una opción B para que siga en el extranjero o de lo contrario volverá a la Liga Nacional. Su ficha le pertenece a un Platense que necesita de sus goles más que nunca.
Giancarlo Sacaza - El defensor hondureño dejará las filas de Motagua para continuar su carrera en el fútbol de Estados Unidos. A sus 22 años, el joven zaguero habría llegado a un acuerdo con el Austin FC de la MLS por tres temporadas.
Jerry Bengtson - El máximo goleador de la Liga Nacional podría replantear la idea del retiro. El delantero del Olancho FC declaró a principios del Apertura 2026 que dejaría el fútbol cuando terminara el torneo, pero podría seguir jugando en el máximo circuito de cara al siguiente curso.
Nixon Cruz - Pese a los rumores de salida por supuesta indisciplina, su futuro en Real España está asegurado y seguirá vistiendo la camiseta aurinegra. El técnico español Juan Ignacio Martínez cuenta con el talentoso mediocampista, que tiene contrato vigente hasta 2030.
Jorge Benguché - Aunque la directiva de Olimpia tiene interés en renovarle, el delantero de 30 años valora la opción de explorar el mercado como agente libre. Su prioridad es continuar su carrera en el extranjero, manejándose intereses o sondeos de clubes en Medio Oriente.
Yustin Arboleda - El atacante colombiano, nacionalizado hondureño, se queda sin contrato al finalizar el Apertura 2026 y su salida de Olimpia es inminente. Ha estado siete años en la institución merengue.
Jhon Kleber - El atacante brasileño podría volver a la Liga Nacional, concretamente con Motagua, tras descender en Uruguay con el Danubio FC.
Darlin Mencía - El Montevideo Wanderers tiene hasta el 15 de diciembre para definir si compra al lateral hondureño de 23 años. De lo conttrario, podría irse a otro club del exterior.
Mathías Vázquez - El joven delantero cierra un primer capítulo en el extranjero que le dejó más experiencias que éxito, ya que a pesar de jugar en el filial del Cincinnati FC, no pudo concluir con los objetivos. Ya regresó a Motagua para afrontar la próxima temporada.
Andy Nájar - El lateral derecho hizo historia con el Nashville tras registrar un nuevo récord de puntos en la MLS. El club confirmó su renovación de contrato hasta 2028, como premio de su gran rendimiento en la presente temporada.
Alberth Elis - En entrevista con Diario DIEZ , el delantero de Marathón negó rumores sobre retiro. "No sé quién lo puso, la verdad. Estamos jugando, dando el máximo y esperamos seguir de esa forma, dando lo mejor por el club, que al final lo importante es que le vaya bien al equipo", aseguró.
Edrick Menjívar - El arquero de Olimpia también termina contrato en diciembre y recientemente dijo que decidirá su futuro en los próximos días. Desde Costa Rica sonó el rumor que Saprissa y Cartaginés están interesados.