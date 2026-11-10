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Golpe a Gustavo Alfaro: los millones que habría perdido tras el cierre de Ueno Bank

Gustavo Alfaro estaría entre los afectados por el cierre de Ueno Bank en Paraguay, una crisis financiera que ha generado preocupación en el fútbol sudamericano.

10 de noviembre de 2026 a las 10:02
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Gustavo Alfaro estaría entre los afectados por el cierre de Ueno Bank en Paraguay, una crisis financiera que ha generado preocupación en el fútbol sudamericano.
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La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. Entre los nombres que han aparecido en medio de la polémica figura Gustavo Alfaro, actual seleccionador de la Albirroja y exentrenador de Ecuador.
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El técnico argentino estaría entre los supuestos afectados por la intervención de la entidad financiera, luego de que trascendiera que tendría una importante cantidad de dinero depositada en ese banco.
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La cifra que ha generado mayor impacto oscila entre los siete y diez millones de dólares. Esta estimación fue difundida por el periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado durante una entrevista con la emisora colombiana La FM.
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La información también fue recogida por medios como Minuto Uno y M24Digital. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de Alfaro sobre la supuesta cantidad de dinero que tendría en la institución.
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Mientras tanto, el futuro profesional de Gustavo Alfaro ya está definido. El entrenador argentino renovó oficialmente su contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y continuará al frente de la Albirroja hasta el año 2030.
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En la negociación, trascendió que el estratega habría solicitado un salario de entre cinco y seis millones de dólares anuales para continuar en el cargo.
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De mantenerse esa cifra durante cuatro años, Alfaro podría percibir entre 20 y 24 millones de dólares únicamente en concepto de salario. Una cantidad que dimensiona el valor de su nuevo vínculo con el fútbol paraguayo.
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La polémica sobre la fortuna perdida se produce después de que el Banco Central del Paraguay iniciara, el 3 de noviembre, un procedimiento de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia.
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La medida llegó luego de una revisión que detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. También se identificaron debilidades en la calidad de los activos y operaciones con empresas vinculadas.
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Como consecuencia, las autoridades designaron interventores y suspendieron las operaciones del banco. Esto dejó temporalmente a numerosos clientes sin acceso a sus recursos, mientras se determina el mecanismo para resolver la situación financiera.
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El problema también alcanzó al fútbol paraguayo. Según el abogado Rodrigo Codas, al menos diez futbolistas de la selección nacional tenían ahorros en Ueno Bank y el perjuicio colectivo podría superar los diez millones de dólares.
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Los jugadores de la Albirroja incluso difundieron un pronunciamiento público en el que manifestaron su preocupación por la situación. Entre los futbolistas que respaldaron el comunicado figura el capitán Gustavo Gómez.
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La crisis también involucra a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Según Fernández Bogado, el organismo tendría aproximadamente 15 millones de dólares comprometidos en la entidad financiera.
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En el caso de Alfaro, la cifra que se le atribuye resulta especialmente llamativa por su trayectoria internacional. El entrenador dirigió a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente estuvo al frente de Costa Rica antes de asumir el mando de Paraguay.
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