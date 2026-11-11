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Ya hay culpable: Zidane tomó decisión que no le gustó a Mbappé en Francia

La relación entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane estaría atravesando su primer gran conflicto. Según revela L'Équipe

11 de noviembre de 2026 a las 17:58
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Mbappé y Zidane, dos grandes figuras del fútbol francés, estarían viviendo un momento complicado en la selección.
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Mbappé no acepta las decisiones de Zidane y estalla la tensión en el vestuario.
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La relación entre ambos no tendría la complicidad que se esperaba tras la llegada de Zidane al banquillo francés.
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A Mbappé no le habría gustado que Zidane lo desplazara a la banda izquierda para darle el puesto de delantero centro a Dembélé.
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El atacante del Real Madrid preferiría jugar como referencia ofensiva y no partir desde el extremo izquierdo.
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La decisión de Zidane de apostar por el futbolista del PSG como delantero centro habría generado incomodidad.
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Zidane quiere imponer su idea futbolística, mientras Mbappé busca mantener un papel protagonista en el ataque.
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Según L'Équipe, la comunicación entre el entrenador y el capitán francés no atraviesa su mejor momento.
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Las diferencias entre las principales figuras de Francia podrían convertirse en un problema para la estabilidad del grupo.
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Mbappé no participó en el entrenamiento colectivo previo al encuentro contra Italia y trabajó bajo supervisión médica.
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La relación que Mbappé mantenía con el anterior seleccionador sería mucho más fluida que la actual con Zidane.2
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Con compromisos importantes en la Nations League, Zidane no puede permitirse una guerra interna entre sus estrellas.
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La ausencia de Dembélé cambia el escenario: La baja del delantero del PSG podría facilitar el regreso de Mbappé a su posición favorita.
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¿Podrá Zidane controlar los egos y convencer a Mbappé de que el equipo está por encima de cualquier protagonismo individual?
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Zidane, seleccionador de Francia, ha confirmado este miércoles que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé no podrá jugar este jueves contra Italia en la Liga de Naciones en Milán.
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