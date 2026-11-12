"No me llevaron al Mundial y caí en depresión; alcohol, cocaína y sobredosis"

Mario Jardel fue uno de los grandes goleadores a finales de los 90 y principios de los 2000. Ganador de dos Botas de Oro, ídolo en Porto y Sporting de Portugal, el brasileño parecía destinado a brillar con la 'Canarinha' en el Mundial-2002. Sin embargo, aquella llamada del DT nunca llegó, lo que provocó su caída al "infierno".