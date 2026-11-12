Estados Unidos abandona el Mundial Sub-17 y FIFA oficializa la selección que reemplazará

La FIFA ha hecho oficial la selección de CONCACAF que reemplazará a Estados Unidos en el Mundial Sub-17 de Qatar y el motivo por el que los norteamericanos se retiraron.
Estados Unidos decidió retirar a su selección del Mundial Sub-17 de Catar 2026 por motivos de seguridad ante la situación de conflicto en Oriente Medio, según confirmó la FIFA tras conocerse la decisión de la federación norteamericana.
"Ya no nos es posible participar en el torneo", comunicó la Federación de Fútbol de Estados Unidos a sus futbolistas, mediante una carta en la que señaló que el bienestar de su delegación es su máxima prioridad.
La decisión se produce después de que el Departamento de Estado estadounidense emitiera una alerta de viaje de nivel 3 para Catar el pasado 23 de octubre, recomendando a sus ciudadanos reconsiderar los viajes por el riesgo de conflicto armado.
El combinado dirigido por Alex Aldaz tenía previsto concentrarse en Atlanta antes de viajar a Catar, pero la situación de seguridad obligó a cancelar sus planes de participación cuando faltaban pocos días para el inicio del campeonato.
Estados Unidos tenía en su plantilla a jóvenes talentos como Malik Jakupovic, del Philadelphia Union; Robert Turdean, del Chicago Fire; Vinny Garcia, del LA Galaxy, y Edward Wumah, futbolista del Girona español.
Los norteamericanos habían conseguido su clasificación después de sumar dos victorias contundentes ante San Vicente y las Granadinas (8-0) y San Cristóbal y Nieves (10-0), además de empatar 1-1 frente a República Dominicana.
Precisamente, ese empate había dejado a los dominicanos en el segundo lugar del Grupo E de las eliminatorias de la Concacaf, detrás de Estados Unidos, que consiguió el boleto mundialista por diferencia de goles.
Tras la retirada estadounidense, la FIFA confirmó que República Dominicana ocupará su lugar y disputará por primera vez en su historia una Copa Mundial masculina Sub-17.
La decisión fue tomada por la Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas de la FIFA, después de consultar con la Concacaf y conforme al artículo 6, apartado 8, del reglamento del torneo.
"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar", expresó el organismo internacional al confirmar la incorporación del conjunto caribeño.
República Dominicana ocupará la plaza de Estados Unidos en el Grupo J, donde tendrá como rivales a Montenegro, Chile y Argelia, en un desafío histórico para el fútbol de ese país.
La clasificación representa un importante reconocimiento al crecimiento del fútbol dominicano, que también tuvo presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y organizó el Mundial Femenino Sub-17 de ese mismo año.
Un directivo de la Federación Dominicana de Fútbol calificó la participación como un "triunfo extraordinario" y una muestra "indiscutible" del desarrollo que ha experimentado este deporte en el país caribeño.
El Mundial Sub-17 de Catar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.
Será la segunda edición consecutiva organizada en Catar, después de que la FIFA designara al país asiático como sede anual de la competición entre 2025 y 2029.
De esta manera, República Dominicana tendrá la oportunidad de escribir una página histórica en su fútbol, mientras Estados Unidos se convierte en una de las grandes ausencias del campeonato por las preocupaciones de seguridad en Oriente Medio.