Figura se lesionó, el nuevo debutante y los horrores defensivos de Honduras

Jugador de Honduras se lesionó y no estuvo ni en la banca, el nuevo debutante en la era de José Francisco Molina y los horrores defensivos que le dieron el triunfo a Emiratos Árabes Unidos.
La Selección de Honduras no logró sacar un resultado positivo en su compromiso amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La Bicolor perdió 3-1 en territorio asiático, en un encuentro donde las fallas en defensa terminaron siendo determinantes para el resultado.
La primera mala noticia para Honduras llegó antes del partido donde se confirmó que Deiby Flores no iba a estar ni en la banca. Fue descartado por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Por otro lado, una de las grandes sorpresas en este partido fue la incorporación de Rigoberto Rivas como lateral derecho, una posición que es costumbre en su club. José Francisco Molina experimentó con el catracho por la derecha.
Con Rivas de lateral y Ruiz de contención, así salió Honduras: 1. Édrick Menjívar; 8.Joseph Rosales, 3. Julián Martinez, 2. Denil Maldonado, 7. Rigo Rivas; 11. David Ruiz, 14. Alejandro Reyes, 10. Luis Palma, 21 Jonathan Rubio; 9. Keyrol Figueroa, 17. Dereck Moncada.
Desde los primeros minutos, el equipo catracho evidenció problemas para controlar las ofensivas del conjunto local. Las desatenciones en la última línea y la falta de coordinación defensiva facilitaron las oportunidades de Emiratos, que supo aprovechar los espacios para hacer daño.
La primera anotación del encuentro se produjo al minuto 32. Rubén Filipe cobró una falta desde el sector izquierdo y Khalifa Al Hammadi, sin ninguna oposición dentro del área, se elevó para conectar de cabeza y superar al guardameta Edrick Menjívar, colocando el 1-0 en el marcador.
Un gol donde tuvieron mucha culpa la pareja de centrales, Julián Martínez y Denil Maldonado. Ambos perdieron la marca y el defensa central entró solo para poner el 1-0.
Antes de ese tanto, Honduras había tenido una oportunidad para adelantarse. Al minuto 24, Keyrol Figueroa consiguió ganar terreno y quedó con posibilidades de encarar la portería rival, pero frenó su recorrido y optó por retrasar el balón, dejando escapar una ocasión que pudo cambiar el desarrollo del compromiso.
En el inicio de la segunda parte volvieron los problemas para la defensa hondureña.
Apenas transcurrían tres minutos del complemento cuando Ali Saleh habilitó con un pase filtrado a Bruno de Oliveira, quien aprovechó que Julián Martínez perdió su referencia y quedó completamente solo frente a Menjívar para definir el 2-0 al minuto 48. Otro horror en la marca.
La reacción de la Bicolor llegó rápidamente. Al minuto 51, David Ruiz realizó una buena asistencia para Jonathan Rubio, quien recibió en una posición favorable y no desaprovechó la oportunidad. El futbolista del Petro de Luanda definió con precisión para establecer el 2-1 y devolverle esperanzas al combinado nacional.
Con el descuento, Honduras intentó meterse nuevamente en el partido. Alenis Vargas y Luis Palma buscaron aportar en ataque, mientras que Edrick Menjívar tuvo intervenciones importantes para mantener a su equipo con posibilidades de luchar por el empate.
Sin embargo, las aproximaciones no fueron suficientes para conseguir la igualdad.
La sentencia llegó al minuto 86, nuevamente por una desatención defensiva. El guardameta de Emiratos ejecutó un largo despeje que sorprendió a la zaga hondureña. Sultan Adil aprovechó el mal posicionamiento de Denil Maldonado y terminó dejando el balón servido para Mohammed Juma, quien únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la portería para establecer el definitivo 3-1.
Un gol que reveló el mal momento que vive Denil Maldonado, el capitán de la selección de Honduras. Denil la dejó picar, Menjívar salió mal y terminó evidenciando lo mal que está la H defensivamente,
De esta manera, Emiratos Árabes Unidos se quedó con la victoria ante una Honduras que volvió a evidenciar dificultades en su funcionamiento defensivo.
El resultado representa una llamada de atención para la selección que dirige José Francisco Molina, que continúa con su preparación de cara al repechaje de marzo, instancia en la que buscará conseguir su boleto a la Copa Oro 2027.
Una de las cosas positivas fue el debut de Natanael Martínez, jugador del Marathón. Ingresó por Rigoberto Rivas para jugar en la lateral derecha.