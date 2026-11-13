Figura se lesionó, el nuevo debutante y los horrores defensivos de Honduras

La sentencia llegó al minuto 86, nuevamente por una desatención defensiva. El guardameta de Emiratos ejecutó un largo despeje que sorprendió a la zaga hondureña. Sultan Adil aprovechó el mal posicionamiento de Denil Maldonado y terminó dejando el balón servido para Mohammed Juma, quien únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la portería para establecer el definitivo 3-1.