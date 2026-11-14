Ex estrella de la Roma iría a la cárcel por vínculos con narcotráfico: "Necesitaba dinero"

El letrado añadió que el futbolista había pedido prestados 20.000 euros a su cuñado y recurrido a otras personas para conseguir dinero. Su otro abogado, Mounir Souidi, consideró que reclamar dos años de prisión y la devolución de los fondos recibidos respondía a la voluntad de la Fiscalía de conseguir "un trofeo" y aseguró que el expediente no contiene pruebas que vinculen al futbolista con una operación de blanqueo.