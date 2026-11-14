Tras el retiro de Cristiano Ronaldo, el '7' de Portugal ya tiene heredero ante Dinamarca

La escuadra portuguesa arranca oficialmente su nueva era sin su máximo goleador histórico y el mítico dorsal 7, el más pesado del vestuario, ya tiene un elegido. El heredero tiene 22 años y tuvo formación en el Manchester City.
Portugal abre este sábado una nueva etapa en su historia tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo. La selección lusitana recibe a Dinamarca por la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League, donde lidera el grupo D con 12 unidades.
Hace exactamente nueve días, Cristiano anunció su adiós del equipo nacional a través de una carta abierta y un emotivo video publicado en sus redes sociales. Fueron 23 años defendiendo la camiseta de su país, con la que conquistó la Eurocopa y dos Nations League.
Se despidió con récords de 234 partidos jugados y 146 goles desde su debut en agosto de 2003. Su decisión se produjo tras un momento de tensión el pasado mes de septiembre con el técnico Jorge Jesus, quien lo dejó en el banquillo sin jugar en un partido ante Noruega, lo que provocó su salida temporal de la concentración.
Una vez confirmado su retiro de la selección, el mítico dorsal 7 queda libre para el duelo ante los daneses. Sin Cristiano en el plantel y ante la ausencia de Rafa Leao por lesión, la Federación portuguesa ya eligió quién lo llevará esta noche.
Carlos Forbs, extremo del Club Brujas, será el encargado de portar el emblemático dorsal. Esta asignación marca la primera vez que la camiseta aparece en un encuentro oficial desde que CR7 puso punto y final a su ciclo en Portugal.
La elección de Forbs responde a una situación circunstancial dentro de la convocatoria para esta fecha FIFA. Aunque el extremo ya había utilizado este número en ocasiones anteriores durante ausencias puntuales de Cristiano, la Federación no lo contempla como el heredero definitivo de la prenda.
Según el diario A Bola, el futbolista elegido para asumir de manera permanente el legado del número 7 es Rafa Leao. El delantero del Galatasaray ya había portado el dorsal en los partidos disputados de octubre, pero una lesión muscular lo dejó fuera de la lista actual y abrió la puerta para la designación temporal de Forbs.
La continuidad del número en la plantilla responde estrictamente a las normativas de los organismos internacionales. Aunque existió debate entre los aficionados sobre la posibilidad de retirar el dorsal en honor a la trayectoria de Cristiano Ronaldo, el reglamento de la UEFA exige que todas las selecciones inscriban a sus 23 jugadores convocados con numeración correlativa del 1 al 23 en competiciones oficiales.
Para honrar la figura de su histórico capitán sin infringir las reglas del torneo, la Federación optó por realizar una modificación estética en la equipación. A partir del duelo de hoy ante Dinamarca, la camiseta estrena una nueva tipografía para el número 7, dejando el diseño tipográfico anterior reservado de forma simbólica y exclusiva para la historia de Cristiano Ronaldo.
Los homenajes no se limitarán únicamente al cambio gráfico en la indumentaria oficial del partido. Durante los actos protocolarios previos al pitazo inicial, todos los jugadores titulares y suplentes de Portugal saltarán al campo vistiendo camisetas con el número 7 en la espalda como muestra de respeto y reconocimiento.
También se espera que la afición protagonice un emotivo minuto de aplausos al cumplirse exactamente el minuto 7 del encuentro. Con estos gestos, Portugal busca cerrar con honores la era más exitosa de su fútbol mientras Carlos Forbs asume la responsabilidad inmediata de defender el dorsal más pesado del vestuario.
Con 22 años, es un extremo derecho rápido y desequilibrante de 1,69 metros que también juega por la banda izquierda. Hasta su salida de Inglaterra era conocido como Carlos Borges, pero decidió usar el apellido materno (Forbs) en su etapa profesion.
Se formó brevemente en el Sporting de Lisboa y pasó ocho años en la cantera del Manchester City. Pese a marcar 29 goles y dar 18 asistencias en 33 partidos en la temporada 2022-23, nunca llegó a debutar bajo el mando de Pep Guardiola. La alta competencia en el ataque cerraba su progresión inmediata.
El cuerpo técnico del City quería retenerlo, pero el jugador explicó al diario 'Manchester Evening News' que decidió marcharse para tener minutos en la máxima categoría de inmediato.
En agosto de 2023, el Ajax pagó 14 millones de euros fijos (más variables) para ficharlo sin experiencia previa en primera división, una operación muy rentable para el modelo de ventas de la academia del City. Dos años más tarde, el Brujas desembolsó unos 8 millones al club neerlandés para hacerse con su pase definitivo, tras su paso a préstamo por el Wolverhampton en la campaña anterior.