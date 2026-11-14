Duro revés a Honduras: la 'H' pierde puntos en el ranking FIFA y este es su nuevo puesto

Honduras cae en el ranking FIFA y la selección que amenaza con quitarle su lugar en Concacaf
La Selección Nacional de Honduras recibió un nuevo golpe en el ranking mundial de la FIFA después de la derrota por 3-1 frente a Emiratos Árabes Unidos, en el compromiso amistoso disputado el pasado viernes en Abu Dabi. El resultado tuvo consecuencias directas para la Bicolor, que perdió terreno en la clasificación internacional.
El combinado catracho no pudo responder ante el equipo asiático, que actualmente ocupa una posición cercana a la suya en el listado mundial. Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el puesto 66, mientras que Honduras llegó a este encuentro ubicado en la casilla 67, por lo que el resultado terminó marcando diferencias en la actualización del escalafón.
La caída ante los emiratíes le representó a Honduras una pérdida de 4.99 puntos, una cantidad que provocó su descenso de la posición 67 a la 68. De esta manera, el equipo nacional pasó a registrar un total de 1,370.42 unidades en la clasificación de la FIFA.
Sin embargo, el retroceso no solamente representa una pérdida de posiciones a nivel mundial, sino que también enciende las alarmas en el área de Concacaf. Honduras ocupa actualmente el sexto lugar entre las selecciones de la región, pero tiene cada vez más cerca a un rival que amenaza con desplazarla.
Se trata de Jamaica, que aparece en el puesto 69 del ranking mundial con 1,361.97 puntos. La diferencia entre ambas selecciones es de apenas 8.45 unidades, por lo que los caribeños tienen una oportunidad importante de acercarse e incluso superar a los hondureños dependiendo de sus próximos resultados.
El panorama podría complicarse todavía más para la Bicolor debido a los compromisos que Jamaica tiene frente a México en la Liga de Naciones. Un triunfo ante el combinado mexicano le permitiría sumar puntos importantes y recortar distancias en la clasificación, aumentando la presión sobre Honduras.
Por delante de Honduras también se encuentran Canadá, que ocupa el puesto 27; Panamá, en la posición 45, y Costa Rica, que aparece en el lugar 55. De esta manera, el conjunto catracho se mantiene como el sexto mejor representante de Concacaf, aunque con Jamaica pisándole los talones.
Otro aspecto que llama la atención es la situación de Curazao, que figura en el puesto 80 con 1,308.96 puntos, mientras que Haití se encuentra en la casilla 84 con 1,280.91. Guatemala, por su parte, aparece en la posición 96 con 1,245.10 unidades.
Honduras todavía tendrá una oportunidad de mejorar sus números en el próximo compromiso frente a Kuwait, programado para el martes. No obstante, una victoria no necesariamente representaría una ganancia considerable, tomando en cuenta que el combinado asiático se encuentra bastante más abajo en la clasificación, específicamente en el puesto 133.
El resultado de ese encuentro será importante para que la Selección Nacional intente cerrar su actividad con mejores sensaciones y evitar otro retroceso en el escalafón internacional. Además, los próximos movimientos de Jamaica serán determinantes para conocer si Honduras consigue conservar su sexta posición en el área.
La importancia de mantenerse bien ubicado en el ranking FIFA va más allá de una simple estadística. Esta clasificación puede tener incidencia en la distribución de los bombos y los criterios de sorteo de futuras competencias internacionales, por lo que Honduras necesita recuperar terreno si pretende llegar mejor posicionada al camino clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.