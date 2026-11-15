Fichajes: habría barrida en Motagua, Real España va por bombazo y Troglio es noticia

ARDE EL MERCADO DE FICHAJES: Barrida en Motagua, tres bajas en el Génesis FC, Pedro Troglio es noticia y esto está pasando con Carlos Pérez.
Tras los actos de indisciplina por jugar partidos burocráticos, Marathón le dio un ultimátum a Carlos Pérez, quien podría salir del club en la próxima temporada.
Ronaldo Balanta, guardián colombiano, fue dado de baja por el Génesis FC. El jugador cafetero salió en pleno torneo Apertura.
El central panameño Manuel Gamboa fue otra de las tres bajas confirmadas del Génesis FC en pleno torneo Apertura.
Junto a la barrida confirmada del Génesis FC, Juan Mosquera fue otro de los jugadores que rescindió su contrato con los perrunos.
Alejandro Reyes finaliza contrato con Motagua en diciembre, pero la escuadra azul tiene contemplado renovarlo.
Andy Hernández finaliza contrato en diciembre, pero reportes indican que no sería renovado en el Motagua.
Rodrigo de Olivera también finaliza contrato con Motagua en diciembre y sí sería renovado por la institución azul.
Alex Naid Guity, uno de los porteros de la Bicolor Hondureña, sigue siendo de Olimpia, pero su préstamo con Lobos finaliza hasta junio de 2027.
Rodrigo Gómez tiene acercamientos con los poderosos Alianza y Saprissa de la región de Centroamérica.
Pedro Troglio es agente libre tras finalizar su contrato con Banfield de Argentina. El gaucho llegó hasta semifinales de la Copa Argentina.
Giancarlo Sacaza será otra de las bajas confirmadas del Motagua para la próxima temporada. Sacaza firmará con Austin FC hasta 2030.
Andy Nájar, de 33 años de edad, renovó por un año más con el Nashville de la Major League Soccer. El lateral derecho extendió hasta el 2028
Para aclarar las dudas sobre el supuesto traspaso al tricampeón centroamericano, el vicepresidente deportivo del Marathón, Rolando Peña, rompió el silencio en una entrevista con Teletica Radio de Costa Rica. El dirigente desmintió que exista una negociación en marcha entre ambas instituciones.
Real España ya piensa en la próxima temporada con el tema de fichajes. Sobre la máquina regresó el nombre del conteción Agustín Mulet.