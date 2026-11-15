El pique de Bellingham con Cucurella y Lamine provoca: "Tonto, tonto"

La expulsión desató otro tenso cruce sobre el césped, esta vez protagonizado por Lamine y el propio Anderson. Nada más levantarse del suelo y mientras el VAR revisaba la acción, el delantero lo encaró recriminándole su entrada con reiterados gestos de enfado. "Tonto, tonto", le dijo el español, según recoge el diario Marca. Seguidamente, el británico tuvo que irse a las duchas y dejó a su equipo con un hombre menos.