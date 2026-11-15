El pique de Bellingham con Cucurella y Lamine provoca: "Tonto, tonto"

Todo lo que se vivió este domingo en el triunfo de Inglaterra sobre España en el cierra de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El combinado británico le quitó el invicto a 'La Roja' en Madrid.
Inglaterra dio un golpe de autoridad al derrotar 2-3 a España este domingo en el Metropolitano. Con esta victoria a domicilio en la última jornada de la UEFA Nations League, el combinado inglés le arrebató el primer puesto del Grupo C a 'La Roja' por diferencia de goles y terminó con una histórica racha de 43 partidos invicta del conjunto español.
El encuentro ofreció una intensidad desbordada desde el pitazo inicial, con ambos equipos disputando cada balón como si se tratara de una final continental.
Inglaterra planteó un bloque sólido y vertical que incomodó la salida limpia de los locales, logrando neutralizar durante más de una hora los circuitos ofensivos de la selección española frente a su propia afición.
La balanza comenzó a inclinarse del lado visitante cuando Marc Pubill tuvo que retirarse tras caer lesionado en el miunuto 20. El zaguero español sufrió molestias en el tobillo izquierdo que lo obligaron a dejar el juego.
En el tramo final de la primera parte, el árbitro francés Clément Turpin señaló penal de Pau Cubarsí sobre Harry Kane tras una jugada con ley de la ventaja. El capitán inglés asumió la responsabilidad desde los once metros al 45' y ejecutó con frialdad para firmar el 0-1 antes de marcharse a los vestuarios.
El festejo de Kane tras marcar el primer tanto de la noche en el Metropolitano, un estadio que ya había visitado hace apenas unos días cuando el Bayern Múnich derrotó al Atlético por 0-2 en la Champions League. Aquella noche se fue en blanco, pero hoy tuvo la oportunidad de anotar para 'Los Tres Leones'.
Justo después de sancionarse esa pena máxima, el partido vivió uno de sus momentos más calientes con el pique entre Jude Bellingham y Marc Cucurella. Ambos futbolistas son compañeros en el Real Madrid, pero esta vez fueron rivales.
Mientras Cucurella permanecía tendido en el césped tras recibir un pisotón de Elliot Anderson que el colegiado no sancionó, Bellingham se acercó directamente a recriminarle una falta cometida al inicio de la acción y le pedía que se levantara.
El intercambio de reproches encendió los ánimos en la cancha y detonó una pequeña tangana rumbo al túnel de vestuarios durante el descanso. Este episodio representó el segundo capítulo de fricciones entre ambos jugadores, quienes ya habían protagonizado un cruce similar en la ida disputada en Wembley semanas atrás.
Lejos de calmarse en el complemento, Inglaterra aprovechó el desconcierto defensivo de España para golpear por partida doble en apenas cuatro minutos.
Ezri Konsa conectó un certero remate de cabeza al 53' para poner el 0-2, y poco después, al 57', Ben White amplió la ventaja visitante a un contundente 0-3 que silenció momentáneamente el recinto madrileño.
El guion del partido dio un giro drástico al 63' tras una eléctrica recuperación de Lamine Yamal ante Quansah que lo dejó en carrera hacia el arco rival. Elliot Anderson intentó frenarlo por detrás dentro del área y terminó derribándolo, acción que el árbitro castigó con penal y tarjeta roja directa para el volante inglés.
La expulsión desató otro tenso cruce sobre el césped, esta vez protagonizado por Lamine y el propio Anderson. Nada más levantarse del suelo y mientras el VAR revisaba la acción, el delantero lo encaró recriminándole su entrada con reiterados gestos de enfado. "Tonto, tonto", le dijo el español, según recoge el diario Marca. Seguidamente, el británico tuvo que irse a las duchas y dejó a su equipo con un hombre menos.
España se volcó al ataque y reavivó la esperanza en la grada gracias a la efectividad de Mikel Oyarzabal, quien transformó el penal al 65' para el 1-3.
Solo diez minutos más tarde, al 75', Nico Williams aprovechó una precisa asistencia cruzada de Lamine para anotar el segundo de 'La Roja' y desatar el asedio y la locura en las graderías.
A pesar de jugar casi media hora en inferioridad numérica, Inglaterra resistió las embestidas finales gracias a varias intervenciones decisivas del guardameta James Trafford en el tiempo añadido.
De este modo, el conjunto que dirige Thomas Tuchel selló un triunfo memorable en suelo español que le otorga el liderato del grupo C antes del sorteo de los cuartos de final de marzo de 2027.
Tras festejar con sus compañeros en el campo, Bellingham luego se dirigió hacia las gradas donde se encontraba su madre.