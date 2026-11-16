Alex Güity - En la portería el técnico José Molina tendría decidido el primer cambio. El arquero de la UPN sería el elegido para salir de titular, dejando a Edrick Menjívar en el banquillo. Ha sido convocado de forma constante en la absoluta y formó parte del proceso de la Sub-23 (incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).