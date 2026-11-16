Honduras cierra este martes su gira por Medio Oriente enfrentando a Kuwait en el Estadio Al-Sadaqua Walsalam (10:30 AM). La Selección necesita ganar para despejar las dudas tras la derrota del pasado viernes y el DT José Molina podría presentar variantes en la formación titular.
Alex Güity - En la portería el técnico José Molina tendría decidido el primer cambio. El arquero de la UPN sería el elegido para salir de titular, dejando a Edrick Menjívar en el banquillo. Ha sido convocado de forma constante en la absoluta y formó parte del proceso de la Sub-23 (incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).
Rigoberto Rivas - Es internacional absoluto con la Bicolor desde su debut en 2019. Acumula más de 20 partidos oficiales, disputando amistosos, Liga de Naciones y eliminatorias. Actualmente milita en el Kocaelispor de Turquía.
Giancarlo Sacaza - Proyectado desde las categorías juveniles, el central de Motagua está consolidándose como una de las promesas para el relevo generacional en la zona baja.
Clinton Bennett - Defensor del Olimpita con recorrido en procesos juveniles de la 'H', considerado de cerca por el cuerpo técnico para reemplazar al capitán Denil Maldonado en el partido contra Kuwait.
Darlin Mencía - El zurdo ha sido considerado en los procesos de selecciones menores de Honduras, destacando por su proyección internacional con el Montevideo Wanderers FC en Uruguay. Es otra de las variantes que presentaría la Bicolor por Joseph Rosales.
David Ruiz - Volante con participación activa en la Selección desde su salto a la MLS con el Inter Miami y ahora con el New York Red Bulls. Fue titular en el encuentro pasado y podría repetir este martes.
Edwin Rodríguez - El jugador de de Olimpia es una pieza fundamental y habitual en la medular de la 'H', aunque ingresó de cambio en la derrota contra Emiratos Árabes Unidos. Esta vez podría ser titular por el motagüense Alejandro Reyes.
Jonathan Rubio - Ha defendido la camiseta de la Selección desde 2019, registrando partidos oficiales en eliminatorias, amistosos y Liga de Naciones. Viene de marcar el único tanto en la caída ante el equipo emiratí.
Erick 'Yío' Puerto - El atacante de 25 años juega para el BATE Borísov de Bielorrusia y ha tenido convocatorias y minutos en partidos de la escuadra nacional. Podría tener participación de arranque por Luis Palma.
Dereck Moncada - Una de las joyas del fútbol hondureño con paso rápido por selecciones juveniles y apariciones en partidos oficiales con la absoluta tras su paso por Europa y Sudamérica.
Keyrol Figueroa - Tras representar a categorías juveniles de Estados Unidos, hizo su cambio oficial de federación ante la FIFA y debutó con Honduras en junio de 2026, sumando minutos y marcando sus primeros tantos.
La Bicolor vive un momento complicado bajo la dirección técnica dee José Francisco Molina. El español ha dirigido siete partidos con un saldo de 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas. Contra Kuwait debería ganar para despejar un poco las dudas respecto al proyecto de cara a las eliminatorias al Mundial 2030.
Luis Palma es uno de los nuevos líderes de la Selección, ha mantenido el ritmo de juego y no ha tenido lesiones en los últimos meses, aunque podría comenzar el encuentro entre los suplentes.
Mike Arana ha sido la sensación en los últimos partidos con Real España y se perfila para sumar minutos frente Kuwait, como lo hizo ante Emiratos Árabes ingresando de cambio en el complemento.
Deiby Flores acarrea una lesión muscular que ya le impidió disputar el primer amistoso. Aunque viajó con el plantel, no ha entrenado con normalidad junto al grupo y Molina definirá su participación tras una evaluación física de último momento.