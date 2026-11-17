Todo lo que se vivió este martes en Kuwait con el triunfo de Honduras para cerrar su gira por Medio Oriente en su última partido de 2026. El debutante, la mala racha que finalmente se rompe y el motivo por el que Deiby Flores no tuvo minutos.
La Selección de Honduras limpió su imagen este martes en el cierre de su gira por Medio Oriente, tras derrotar por 0-2 a Kuwait, en partido amistoso disputado en el estadio Al-Sadaqua Walsalam de Kuwait City.
Con este resultado, el equipo dirigido por José Molina logra reivindicarse y despedir el 2026 con una victoria fuera de casa. Cabe mencionar que fue el segundo triunfo del técnico español al mando de la Bicolor después de ocho partidos.
Desde el pitazo inicial, la 'H' mostró una postura ofensiva y mayor orden táctico en comparación con su presentación anterior. El combinado catracho asumió el control de la posesión del balón, neutralizando los intentos de salida del conjunto anfitrión y generando peligro constante por los costados.
La apertura del marcador llegó al minuto 21 de la primera mitad tras una brillante acción colectiva en el último tercio de la cancha. Edwin Rodríguez filtró una precisa asistencia para Joseph Rosales, quien sacó un potente remate colocado al ángulo que dejó sin posibilidades al guardameta kuwaití.
Cabe mencionar que Rosales, quien actualmente milita en el Austin FC de la MLS, anotó su primer tanto con la Selección. El lateral zurdo debutó con el equipo nacional en 2022 y esta noche en suelo asiático finalmente meció las redes después de 42 apariciones.
Lejos de conformarse con la ventaja mínima, Honduras mantuvo la intensidad y continuó presionando la zona defensiva de los locales. Luis Palma lo intentó en un par de ocasiones, pero no estuvo fino en el último toque.
Los cipotes fabricaron una espectacular jugada que terminó con el golazo de Dereck. El atacante de 18 años traslada a la Selección el destacado nivel que viene mostrando en el fútbol europeo con el Lugano suizo, donde recientemente brilló en la Superliga y Conference League.
El premio al buen funcionamiento llegó al 37', cuando Mike Arana controló por la derecha, luego recortó hacia adentro para tocar con Dereck Moncada, quien de tacón pasó a Roberto Osorto y este habilitó con gran visión al delantero para que definiera con un zurdazo y frmar el 2-0 definitivo antes del descanso.
Para la etapa complementaria, José Molina aprovechó la ventana de cambios para observar nuevas variantes y dar rodaje a elementos jóvenes dentro del plantel.
A pesar de las modificaciones, la escuadra hondureña mantuvo la solidez en todas sus líneas y estuvo muy cerca de ampliar la goleada.
Durante el segundo tiempo, la 'H' generó múltiples ocasiones claras de gol que pusieron a prueba la resistencia del arco asiático. Entre las aproximaciones más destacadas figuraron los intentos de Alejandro Reyes, Luis Palma y un potente disparo de Rigoberto Rivas que terminó estrellándose en el travesaño.
Por su parte, Kuwait intentó reaccionar adelantando sus líneas en el tramo final del compromiso. Sin embargo, la zaga catracha se mostró impecable en las coberturas y logró mantener la portería en cero.
Y no podían faltar los jeques de Kuwait, quienes presenciaron la dura derrota de su equipo ante la Bicolor en el último partido de preparación del año.
La afición catracha también se hizo presente en las graderías y regresaron a casa contentos por el buen desempeño de Honduras.
Es importante descatar que Roberto Osorto debutó con la Selección. El volante de Real España brilló en su primera presentación y le demostró a José Molina que tiene la calidad necesaria para ser considerado en las próximas convocatorias.
¿Qué pasó con Deiby Flores? El volante catracho fue convocado por José Molina, pero no sumó minutos durante la gira por Medio Oriente, ya que arrastra una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.
Con este resultado, Honduras puso fin a una larga sequía de 20 años sin poder derrotar a un combinado de la confederación asiática (AFC). La última vez había sido en 2006 cuando se le ganó por la mínima a China (1-0).