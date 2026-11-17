Así reacciona la prensa hondureña luego del triunfo de Honduras sobre Kuwait (0-2) para cerrar el 2026. La Selección ofreció otra imagen respecto al partido del pasado viernes cuando cayó ante Emiratos Árabes Unidos.
"Y por fin volvió a ganar la 'H' y jugando bien", comentó el periodista Gustavo Roca, quien destaca el debut de Roberto Osorto, volante del Real España, con la Selección. "Levanta la mano para seguir siendo convocado", apunta.
El periodista Marvin Ávila quedó sorprendido con el segundo tanto de la Bicolor: "Se juntó la chaviza de Honduras y gana 2-0 a Kuwait".
"Por fin Honduras se impuso. La Bicolor se dio cuenta de la débil Kuwait y vuelve a sonreír en la era de José Molina", dijo el periodista Fredy Nuila. También resalta el partido de Mike Arana, Dereck Moncada y Roberto Osorto.
El reportero Johan Raudales también destacó la presentación de los tres cipotes de la Selección. "Los queremos ver siempre, oportunidad para los jóvenes. Hoy aprovecharon bien su oportunidad (...) excelente conocer nuevos jugadores en este proceso y que ellos demuestren porque están ahí", sostuvo.
"Honduras toma aire: triunfo ante Kuwait para cerrar un irregular 2026", publicó Diario La Prensa.
El Heraldo, por su parte, fue más crítico: "La Selección de Honduras de Molina derrota a Kuwait sin terminar de convencer".
El periodista Mauricio Kawas dice que "no vengo a vender humo con el juego de hoy ante Kuwait. Pero es importante que entendamos lo mucho que pesa este triunfo, porque le permite un poco de oxígeno y algo de paz al actual proceso".
Nuestra portada en DIEZ: "Triunfo para respirar, no para celebrar".
Realy Maradiaga resaltó la calidad de Arana, Dereck y Osorto: "Esto es lo que queríamos, nombres nuevos y formas nuevas de ir al frente. Que no nos vuelva locos esto, pero son señales, hay que seguir ese camino".
El periodista Víctor Bustillo expresó que "Honduras cumplió y ya". "No es un equipo para empezar a decir que la Bicolor está avanzando. Seamos serios. Es un rival para hacer experimentos y tratar de vender jugadores, como lo quieren hacer con Mike Arana", sentenció.
Carlos Prono felicitó al plantel hondureño: "Buen triunfo de la Selección. Hoy le doy crédito al DT Molina en los ingresos de Osorto y Arana".
La pediosita Claudia Torres fue contundente: "Triunfo para medio maquillar el mal año 2026 para la Selección de Honduras (...) El otro año se vienen los partidos donde Molina tiene la obligación de clasificar a Copa Oro".
El periodista Mario Figueroa calificó la victoria de la Bicolor como un "tanque de oxígeno". "José Molina respira de cara al repecha de la Copa Oro", agregó.
Deportes TVC: "Honduras le gana a Kuwait y cierra su gira en Medio Oriente con buenas sensaciones".
El Austin FC festejó el tanto de Joseph Rosales, quien firmó la primera diana de su carrera con el equipo nacional. "¡Qué momento! Joseph Rosales anota su primer gol para Honduras ante Kuwait", escribió el club de la MLS.