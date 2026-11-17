Además de clasificarse a la Copa Oro 2027. celebró su ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, en una jornada que quedará marcada en su historia.
El fútbol de Concacaf tiene una nueva historia de superación. La selección de Santa Lucía consiguió este martes 17 de noviembre de 2026 una clasificación histórica a la Copa Oro 2027, luego de imponerse 2-0 ante Barbados y asegurar por primera vez su presencia en el principal torneo de selecciones de la región.
El resultado desató la celebración de un país que tendrá la oportunidad de competir por primera vez en un campeonato que reúne a las principales potencias futbolísticas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Los goles de Sharon Byron y St. Román fueron determinantes para sellar la victoria. Ambos futbolistas escribieron sus nombres en una de las páginas más importantes del fútbol luciano, al contribuir directamente con una clasificación que parecía lejana para esta selección.
Santa Lucía no solamente consiguió el boleto a la Copa Oro, sino que también completó una jornada redonda al garantizar su ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. Dos conquistas que representan un importante avance para su proyecto futbolístico.
El logro adquiere una dimensión especial si se toma en cuenta el tamaño del país. Santa Lucía es una pequeña isla del Caribe con una población aproximada de 180,000 habitantes, que ahora tendrá representación en uno de los escenarios más importantes del fútbol regional.
La clasificación también llama la atención por la posición que ocupa el combinado luciano en el panorama internacional. Según el ranking FIFA previo a la actualización prevista para el 18 de noviembre de 2026, Santa Lucía aparecía en el puesto 166 del mundo de las 211 que hay en el Ranking. Siendo una de las peores del mundo jugando en la Copa Oro
Su mejor ubicación histórica en esta clasificación fue el lugar 108, alcanzado en abril de 2003. Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de demostrar su crecimiento frente a selecciones con mayor recorrido y experiencia internacional.
El camino hacia esta histórica clasificación tuvo como principal respaldo su rendimiento en la Liga de Naciones. Santa Lucía terminó en el primer lugar de su grupo con 15 puntos, gracias a un balance de cinco victorias, cero empates y una derrota.
Estos números reflejan la regularidad que mostró durante la competición y que finalmente le permitió alcanzar dos objetivos importantes: conseguir el ascenso a la máxima categoría de la Liga de Naciones y obtener su primera clasificación a la Copa Oro.
Para el fútbol de este territorio caribeño, participar en la edición de 2027 significará mucho más que disputar un torneo. Será la posibilidad de medirse ante rivales de mayor jerarquía, adquirir experiencia y mostrar a sus futbolistas en una vitrina internacional.
También representará una oportunidad para que sus jugadores ganen exposición ante nuevos públicos y puedan llamar la atención de clubes y observadores del fútbol internacional.
El ascenso a la Liga A será otro desafío importante para Santa Lucía. A partir de ahora, tendrá que competir contra selecciones de mayor exigencia dentro de Concacaf, una experiencia que podría contribuir al desarrollo de su estructura deportiva.
La Copa Oro 2027 tendrá así un participante inédito. Santa Lucía se sumará a la lista de selecciones que buscarán protagonismo en el certamen, llevando consigo una historia que demuestra que también hay espacio para las sorpresas en el fútbol regional.
Para sus aficionados, esta clasificación representa un acontecimiento sin precedentes. Después de años de competir lejos de los principales focos del fútbol internacional, podrán ver a su selección en el torneo más importante de Concacaf.
Santa Lucía ya hizo historia y ahora tendrá un nuevo objetivo: demostrar en la Copa Oro 2027 que su clasificación no fue una casualidad y que está preparada para competir ante las selecciones más reconocidas de la región.