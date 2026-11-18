El 'Tri' se fue entre abucheos pese a derrotar por la mínima a Jamaica y avanzar al Final Four de la Nations League. Esto dice la prensa mexicana sobre el funcionamiento del equipo que dirige Rafa Márquez.
Javier Alarcón, periodista de ESPN, comentó que fue un triunfo "poco convicente" de la selección mexicana y que genera más dudas de cara al partido contra Estados Unidos en el Final Four.
Fernando Schwartz resaltó que México avanzó a las semifinales del torneo por el reglamento y lo calificó de "vergonzoso". También comparte que la afición no está contenta con el rendimiento del equipo nacional.
Por su parte, el diario Récord publicó esta portada tras la clasificación: "¡Voy pr ti Estados Unidos".
Medio Tiempo fue más cauteloso: "¡Se avanza con dudas!". Cabe mencionar que se trata del primer triunfo de Rafa Márquez como seleccionador luego de seis encuentros dirigidos.
"México venció por la mínima a Jamaica y se clasifica al Final Four de la Nations League gracias a los goles de visitante", publicó ESPN.
"De panzazo y abucheado", expresó el periodista Rubén Rodríguez, apuntando las carencias que atraviesa la selección mexicana. "Sin concluir las jugadas ofensivas, sin gol, imposible ganar y avanzar de otra manera".
Marca México: "Rafa Márquez se quita un peso de encima con el gol de Tecatito: ¡su grito de liberación lo dice todo!".
ESPN por medio de su página web: "La revolución de Rafa Márquez alcanza para evitar el ridículo ante Jamaica".
TUDN: "¡Con lo justo! México se impone a Jamaica y avanza al Final Four".
El Universal destaca la primera victoria de Rafa Márquez como entrenador del 'Tri' y que se enfrentarán a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles por el boleto a la final de la Nations League.
Contundente portada del diario ESTO: "Triunfo gris".
Diario El Norte: "Rescata el Tecatito al Tri de Rafa".
El Sol de México: "Llegó la primera de la era Márquez: México vence a Jamaica con lo justo y está en semifinales de la Nations League".
La Jornada resalta que "México y Rafa Márquez salvan el honor al vencer por un tanto a la selección de Jamaica en Monterrey".
Y no podía faltar la reacción de David Faitelson. El analista de TUDN fue tajante con el funcionamiento del equipo: "Muy pobre lo de México. El futuro no pinta nada bien. Márquez tendrá que hacer milagros".
Faitelson también señaló que la escuadra azteca avanzó "sufriendo" a las semifinales de la competencia.
"Abucheo a pesar de haber ganado", dijo el veterano periodista José Ramón Fernández. "Me parece raquítico el nivel que ha mostrado la selección mexicana. Tiene que ser más eficientes y jugar con personalidad, salir del letargo. No tiene liderazgo, ni en la cancha ni en la banca", sentenció.