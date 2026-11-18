"Entonces, yo como extranjero que no soy del país, estoy desesperado, quiero irme a mi país para estar con mi familia, pero no tengo ni para comer; he buscado al presidente y no me responde; por eso hago este comunicado. Para exigir mis derechos, exigir lo que me haya ganado con dignidad y respeto", expresó el colombiano, quien pidió que se respetara lo establecido en su contrato.