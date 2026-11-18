ARDE EL MERCADO DE FICHAJES: Motagua cocina bombazo, jugador busca salir de Olimpia, Moya es fichado, noticias con Mike Arana y club prepara barrida.
Diario DIEZ conoció que Bryan Moya está inscrito en el Arsenal SAO de Cantarranas desde que inició el torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso.
Brayan Moya estará arribando esta semana a Honduras para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.
El experimentado entrenador Guillermo Bernárdes fue anunciado como nuevo director técnico de la Juventus de Roatán.
Ángel Tejeda quedó como agente libres tras desvincularse oficialmente del Deportivo Guastatoya.
Nelson Muñoz afirmó a DIEZ que no está negociando con el Olimpia, el equipo más ganador del fútbol hondureño.
André Orellana tendría la intención de rescindir su contrato con Olimpia para buscar una nueva oportunidad en Marathón, club en el que espera relanzar su carrera. Sin embargo, la situación no sería sencilla, ya que el defensor mantiene un vínculo contractual con los albos hasta 2028, por lo que deberá encontrar una solución para definir su futuro profesional.
Harold Osorio es virtual futbolista del Motagua. El volante salvadoreño sería uno de los bombazos del ciclón para la próxima temporada. El mediocampista aceptó negociaciones con el mimado de Honduras.
Rodrigo "Droopy" Gómez está en la órbita del Saprissa y Alianza, dos clubes grandes de El Salvador. Con la llegada de Harold Osorio, Gómez sería la baja del Motagua.
La eliminación ante Boca Juniors dejó a Banfield sin su último objetivo deportivo de la temporada y volvió a poner en duda la continuidad de Pedro Troglio en el banquillo del equipo argentino. El entrenador tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su permanencia todavía no está definida y su futuro dependerá de las decisiones que tome la dirigencia, así como de la postura del propio técnico. En medio de este panorama, se espera que ambas partes analicen el proyecto deportivo y los resultados obtenidos antes de tomar una determinación.
El futuro de Jorge Benguché comienza a generar movimiento de cara a la próxima temporada. Al delantero hondureño se le vence su contrato con Olimpia en diciembre de 2026, pero la directiva del conjunto merengue tiene la intención de renovarle su vínculo para mantenerlo en sus filas. Sin embargo, la continuidad del atacante no estaría asegurada, ya que cuenta con ofertas del extranjero procedentes de mercados como Costa Rica, Asia y Medio Oriente
En Motagua confirmaron que el FC Cincinnati 2 tiene opción de contratar por un año más al atacante Mathías Vázquez, por lo que aún no se define el futuro del atacante.
El atacante brasileño John Kleber se ofreció para regresar al ciclón, tras declaraciones en Motagua Press. “Uno siempre está dispuesto a volver donde fue feliz”
Nemy Jafet Cárcamo Calderón, nacido en Choluteca y con pasado en formativas del FC Motagua, ha sido anunciado como fichaje del Real Balompédica Linense de España.
El representante de Mike Arana sigue negociando para ubicar al habilidoso atacante en el fútbol de Europa. Arana rechazó jugar en la Liga MX.
Exon Arzú finaliza contrato con Carabobo FC de la primera divisón del fútbol de Venezuela.
Reynaldo Tilguath, técnico del Platense, manifestó que está analizando la plantilla escuala para la próxima campaña, por lo que habría barrida en el conjunto selacio. El Chino quiere un equipo más experimentado.
DIARIO DIEZ conoció que el club sampedrano medita mandar a préstamo a Carlos "Chuy" Pérez.
DIARIO DIEZ conoció que Jonathan Rougier y Marathón están cerca de llegar a un acuerdo de renovación.