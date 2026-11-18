Los nuevos rostros en la era de José Molina: 16 debutaron bajo su mando en el presente año. Aquí te compartimos la lista de los debutantes.
Roberto Osorto fue otra de las promesas catrachas que sellaron su debut con la Bicolor en el primer año de Molina. El futbolista de Real España debutó ante Kuwait.
Keyrol Figueroa, de 20 años de edad, debutó con Honduras ante la Selección de Argentina. Ese juego marcó el debut del futbolista del Port Vale de Inglaterra.
Diego Matute, reservista del Celta de Vigo de España, se estrenó con la Bicolor ante Kuwait en el último amistoso del año para Honduras.
Darlin Mencía se suma a la lista de futbolistas que debutaron con Honduras bajo la conducciónde José Francisco Molina.
El debut de Erick Puerto se produjo en el amistoso entre Honduras-Perú en territorio español.
Natanael Martínez, de 24 años de edad, hizo su debut con la Bicolor en la gira de la H en Medio Oriente.
Giancarlo Sacaza entró en la lista de la reestructuración juvenil de la Bicolor bajo el mando de José Molina. Su debut.
Claver Portillo, de 23 años de edad, cumplió el sueño de debutar con la Bicolor en el choque ante Jamaica por la última fecha de la fase de grupos de la Mations League.
Clinton Bennett debutó con Honduras en el amistoso que la Bicolor perdió ante Argentina en Texas en el presente año 2026.
Luis Ortiz, uno de los mejores porteros del fútbol hondureño, se estrenó con Honduras ante Argentina en el amistoso disputado en Texas.
Mike Arana debutó con la Selección de Honduras bajo el mando de José Molina. El futbolista de Real España se estrenó ante Perú.
José Aguilera sorprendió entre los convocados de Honduras para el amistoso ante la Selección de Argentina.
Al igual que José Aguilera, Jeffry Miranda debutó con Honduras ante el combinado argentino.
Cristian Canales, futbolista de Olimpia, es otro de los jugadores debutantes en la Bicolor Hondureña de José Molina.
Kevin Guity, lateral derecho de Olimpia, cumplió el sueño de debutar con la Bicolor bajo el mando de José Molina.