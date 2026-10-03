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Caras tristes y no hablaron con la prensa: así fue la llegada de Honduras a Palmerola

Honduras ya está en el país luego del fracaso ante Martinica en Liga de Naciones de Concacaf. Los jugadores no hablaron y se mostraron con caras muy cabizbajas.

03 de octubre de 2026 a las 15:23
Caras tristes y no hablaron con la prensa: así fue la llegada de Honduras a Palmerola
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Honduras ya está en el país luego del fracaso ante Martinica en Liga de Naciones de Concacaf. Los jugadores no hablaron y se mostraron con caras muy cabizbajas.

 FOTOS: MARVIN SALGADO
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La selección de Honduras arribó este sábado a Palmerola luego de la dura derrota que sufrieron ayer ante Martinica por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Concacaf.
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El entrenador José Francisco Molina se mostró muy serio en su llegada. El DT español reveló anoche “que los errores se pagan caro”.
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Luis Palma, quien ha jugado los tres partidos, fue el único sonriente en el arribo de Honduras al país para afrontar el duelo ante Jamaica el próximo lunes.
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Con una gorra azul, lentes de sol y audífonos puestos, así fue su llegada al aeropuerto Palmerola de Comayagua.
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Edwin Rodríguez, futbolista que tuvo sus primeros minutos en esta Nations League, llegó muy cabizbajo a suelo catracho.
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¡NO SUMA MINUTOS! Está es la cara de Clinton Bennet, uno de los pocos jugadores que no ha tenido minutos con la selección de Honduras
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Bryan Rochez también se mostró muy serio, triste y hasta cabizbajo luego de la derrota de ayer que deja a Honduras en el abismo del descenso a la Liga B
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La delegación hondureña tomaron la decisión de no hablar con la prensa en su llegada sino que lo harán a hasta hoy en la noche antes del entrenamiento que se realizará en el Nacional.
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Denil Maldonado estuvo descartado anoche por lesión y seguramente estará en el inicio del partido de Jamaica
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Mike Arana, el jovencito que debutó oficialmente ayer con Honduras y que tuvo una gran participación
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¡CARAS TRISTES! Así fue la llegada de Luis Vega, Cristhoper Meléndez y Kervin Arriaga a Honduras
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El Búho Meléndez ha sido el único jugador junto a Menjívar y Rosales en salir los tres partidos como titulares y completar los 90 minutos.
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Rosales y Menjivar también estuvieron serios cuando llegaron a Comayagua
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Dereck Moncada , el mejor jugador de Honduras en esta Nations League, fue captado muy triste en su llegada a Comayagua.
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Así fue la tristeza de Moncada en Palmerola que fue captada por la cámara de Diario Diez.
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Su hermano Keyrol Figueroa también estuvo muy serio en su arribo. El hondureño que marcó el gol histórico ante Jamaica, no salió de titular ante Martinica y solo tuvo pocos minutos.
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Ahora Honduras deberá preparar el partido ante Jamaica, duelo que se jugará el lunes a las 8:00 pm el próximo lunes en el Estadio Nacional.
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Honduras está obligada a ganar por dos goles a Jamaica y que Guatemala no gane ante Surinam para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Si pierde, el descenso es un hecho.
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