Caras tristes y no hablaron con la prensa: así fue la llegada de Honduras a Palmerola

Honduras ya está en el país luego del fracaso ante Martinica en Liga de Naciones de Concacaf. Los jugadores no hablaron y se mostraron con caras muy cabizbajas.
La selección de Honduras arribó este sábado a Palmerola luego de la dura derrota que sufrieron ayer ante Martinica por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Concacaf.
El entrenador José Francisco Molina se mostró muy serio en su llegada. El DT español reveló anoche “que los errores se pagan caro”.
Luis Palma, quien ha jugado los tres partidos, fue el único sonriente en el arribo de Honduras al país para afrontar el duelo ante Jamaica el próximo lunes.
Con una gorra azul, lentes de sol y audífonos puestos, así fue su llegada al aeropuerto Palmerola de Comayagua.
Edwin Rodríguez, futbolista que tuvo sus primeros minutos en esta Nations League, llegó muy cabizbajo a suelo catracho.
¡NO SUMA MINUTOS! Está es la cara de Clinton Bennet, uno de los pocos jugadores que no ha tenido minutos con la selección de Honduras
Bryan Rochez también se mostró muy serio, triste y hasta cabizbajo luego de la derrota de ayer que deja a Honduras en el abismo del descenso a la Liga B
La delegación hondureña tomaron la decisión de no hablar con la prensa en su llegada sino que lo harán a hasta hoy en la noche antes del entrenamiento que se realizará en el Nacional.
Denil Maldonado estuvo descartado anoche por lesión y seguramente estará en el inicio del partido de Jamaica
Mike Arana, el jovencito que debutó oficialmente ayer con Honduras y que tuvo una gran participación
¡CARAS TRISTES! Así fue la llegada de Luis Vega, Cristhoper Meléndez y Kervin Arriaga a Honduras
El Búho Meléndez ha sido el único jugador junto a Menjívar y Rosales en salir los tres partidos como titulares y completar los 90 minutos.
Rosales y Menjivar también estuvieron serios cuando llegaron a Comayagua
Dereck Moncada , el mejor jugador de Honduras en esta Nations League, fue captado muy triste en su llegada a Comayagua.
Así fue la tristeza de Moncada en Palmerola que fue captada por la cámara de Diario Diez.
Su hermano Keyrol Figueroa también estuvo muy serio en su arribo. El hondureño que marcó el gol histórico ante Jamaica, no salió de titular ante Martinica y solo tuvo pocos minutos.
Ahora Honduras deberá preparar el partido ante Jamaica, duelo que se jugará el lunes a las 8:00 pm el próximo lunes en el Estadio Nacional.
Honduras está obligada a ganar por dos goles a Jamaica y que Guatemala no gane ante Surinam para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Si pierde, el descenso es un hecho.