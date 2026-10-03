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La contundente decisión de Molina en el entreno y futbolista preocupa a Honduras

La Bicolor realizó su primer entrenamiento luego de caer ante Martinica y pensando en el duelo del lunes ante Jamaica.

03 de octubre de 2026 a las 20:01
La contundente decisión de Molina en el entreno y futbolista preocupa a Honduras
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José Molina tomó una determinación en el primer entreno de Honduras luego de caer ante Martinica y futbolista enciende las alarmas previo al duelo ante Jamaica en la Nations League.
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La Selección de Honduras regresó este sábado al país después de sufrir una dolorosa derrota 2-1 ante Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf.
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La Bicolor llegó a Honduras después del mediodía y rápidamente se trasladó al Estadio Nacional Chelato Uclés para continuar con su preparación.
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El equipo dirigido por José Francisco Molina realizó su entrenamiento bajo un clima fresco en Tegucigalpa.
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Los futbolistas que fueron titulares contra Martinica realizaron principalmente trabajos de recuperación y trote alrededor del terreno de juego.
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Mientras tanto, los jugadores que tuvieron menos minutos o no participaron en el partido realizaron ejercicios con balón.
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Uno de los principales focos de atención fue Denil Maldonado, quien trabajó separado del resto de sus compañeros.
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El capitán hondureño realizó la sesión con un vendaje en su rodilla derecha, zona que ya había presentado molestias durante esta fecha FIFA.
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La situación de Maldonado genera preocupación de cara al próximo compromiso de la Bicolor. Ante Martinica no estuvo.
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Honduras llega a esta última jornada con tres puntos, producto de un triunfo ante Jamaica y derrotas ante Surinam y Martinica.
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El resultado ante Martinica complicó las aspiraciones de la Bicolor en el Grupo B de la Liga de Naciones.
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Erick “Yio” Puerto adelantó a Honduras en el partido, pero Martinica remontó con goles de Jonathan Varane y Jonathan Mexique.
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Ahora, el equipo de Molina deberá recuperarse rápidamente física y mentalmente para afrontar el último partido de la fase de grupos.
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Honduras enfrentará a Jamaica este lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en un duelo decisivo para sus aspiraciones en el torneo.
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La "H" trabaja a todo vapor para lograr recuperarse del sabor amargo y buscar la clasificación ante Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf.
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