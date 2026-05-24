Nasralla revela la causa de la muerte de Julio César Núñez: "Sufrió y no resistió"

Salvador Nasralla, reconocido periodista de Honduras, ha lamentado este domingo la muerte de su compañero y amigo, Julio César Núñez, en el programa Cinco Deportivo.
Nasralla, quien estuvo al borde de las lágrimas, inició el programa de manera triste y reveló la causa de la muerte del periodista con nacionalidad uruguaya, pero con sangre hondureña.
"Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos", expresó Salvador Nasralla en su transmisión.
Por otro lado, recordó buenos momentos con Julio y le dedicó un emotivo mensaje a la familia del creador de la famosa frase: "Aguanta Corazón".
EL MENSAJE DE NASRALLA EN TELEVISIÓN
Buenos días. Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza, contándoles a los que no lo saben que ha fallecido nuestro compañero en la radio y en la televisión, Julio César Núñez.
MOTIVO DE SU MUERTE
Les habíamos informado que el pasado 1 de mayo él sufrió un derrame y no resistió en su recuperación, por lo que lamentablemente ha fallecido.
Estaba recién platicando con algunos colegas de la radio y de la televisión sobre Julio y muchas anécdotas. Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos. Todo lo contrario, abrigábamos la esperanza de que Julio César nos acompañara en las transmisiones del campeonato mundial, que se pudiera recuperar.
ALEGRÍA EN LA TELEVISIÓN
Pero Dios es el que decide el tiempo que nos quedamos en este mundo y estamos consternados, porque este hombre siempre traía alegría. Yo lo veía todos los domingos a las 10:30, cuarto para las 11, siempre el primero que llegaba a nuestra Mesa Redonda. Y aunque estuviéramos tristes o enojados por algún asunto, él siempre traía alegría. Nunca lo vimos triste. Tenía un espíritu jovial y, sobre todo, una gran calidad humana.
Nos tocó compartir con él muchos años. Yo creo que por lo menos 20 años en la animación de la Teletón, ese evento de amor que se realiza todos los años en diciembre. Fue muy grato estar a su lado y vivir los momentos de alegría cuando alcanzábamos la meta en la Teletón.
PLÁTICAS INOLVIDABLES
Platicábamos sobre todo de fútbol con él. Cuando no estábamos al aire conversábamos mucho, porque él nació justo el día en que se cumplieron cuatro años del Maracanazo, cuando Uruguay, el 16 de julio de 1950, derrotó a Brasil en el estadio Maracaná por dos goles a uno y se coronó bicampeón mundial.
Entonces, fue una gran fiesta para el hogar de sus padres, porque en Uruguay todavía se celebraba el Maracanazo. Era el cuarto aniversario de haber sido campeones mundiales. En 1954 acababa de pasar el Mundial de Suiza, donde también Uruguay había tenido una gran participación, aunque no llegó a la final.
Siempre hablábamos de fútbol, de cosas que él y yo, obviamente por nuestra edad —Julio era un año menor que yo—, conocíamos bien porque vivimos los Mundiales desde niños: el del 58, el del 62, el del 66, el del 70 y el del 74. Entiendo que fue en 1974 cuando él se sumó al periodismo deportivo, después de haber incursionado en el periodismo general.
CONDOLENCIAS Y MENSAJE EMOTIVO
Así que nuestra condolencia para su familia en Uruguay y para su esposa hondureña por esta pérdida. Pero Dios sabe por qué nos tiene en este mundo y cuándo nos lleva.
Él estaba convencido de que existe vida eterna y que en este mundo estamos de paso, y que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir allá donde todos, más temprano que tarde, vamos a llegar y vamos a responder por lo bueno, lo malo o lo muy malo que hicimos mientras estuvimos en la Tierra, y por las armas mentales que Dios nos dio para poder desenvolvernos en este mundo.
En paz descanse, querido Julio César Núñez. Nos harás mucha falta.