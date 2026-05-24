Nasralla revela la causa de la muerte de Julio César Núñez: "Sufrió y no resistió"

Salvador Nasralla, reconocido periodista de Honduras, ha lamentado este domingo la muerte de su compañero y amigo, Julio César Núñez, en el programa Cinco Deportivo. Nasralla, quien estuvo al borde de las lágrimas, inició el programa de manera triste y reveló la causa de la muerte del periodista con nacionalidad uruguaya, pero con sangre hondureña.

"Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos", expresó Salvador Nasralla en su transmisión.

Por otro lado, recordó buenos momentos con Julio y le dedicó un emotivo mensaje a la familia del creador de la famosa frase: "Aguanta Corazón".

EL MENSAJE DE NASRALLA EN TELEVISIÓN

Buenos días. Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza, contándoles a los que no lo saben que ha fallecido nuestro compañero en la radio y en la televisión, Julio César Núñez. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE MOTIVO DE SU MUERTE Les habíamos informado que el pasado 1 de mayo él sufrió un derrame y no resistió en su recuperación, por lo que lamentablemente ha fallecido. Estaba recién platicando con algunos colegas de la radio y de la televisión sobre Julio y muchas anécdotas. Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos. Todo lo contrario, abrigábamos la esperanza de que Julio César nos acompañara en las transmisiones del campeonato mundial, que se pudiera recuperar. ALEGRÍA EN LA TELEVISIÓN Pero Dios es el que decide el tiempo que nos quedamos en este mundo y estamos consternados, porque este hombre siempre traía alegría. Yo lo veía todos los domingos a las 10:30, cuarto para las 11, siempre el primero que llegaba a nuestra Mesa Redonda. Y aunque estuviéramos tristes o enojados por algún asunto, él siempre traía alegría. Nunca lo vimos triste. Tenía un espíritu jovial y, sobre todo, una gran calidad humana. Nos tocó compartir con él muchos años. Yo creo que por lo menos 20 años en la animación de la Teletón, ese evento de amor que se realiza todos los años en diciembre. Fue muy grato estar a su lado y vivir los momentos de alegría cuando alcanzábamos la meta en la Teletón.