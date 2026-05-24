Fallece Julio César Núñez, periodista deportivo de Honduras: "Aguanta corazón"

El periodismo deportivo hondureño está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido comentarista y narrador uruguayo Julio César Núñez, figura emblemática de la televisión y la radio nacional por su trabajo en Televicentro y HRN. La noticia fue confirmada este domingo 24 de mayo por su esposa, quien reveló que atravesó complicaciones de salud los últimos días. Núñez era ampliamente conocido por su icónica frase “Aguanta corazón”, que marcó una época en las transmisiones deportivas del país.

Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Honduras, país al que llegó en 2003 y donde se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo. Durante décadas formó parte del staff de Deportes TVC en Televicentro y también dirigió el área deportiva de HRN, consolidándose como referente en coberturas futbolísticas nacionales e internacionales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su llegada a Honduras se dio gracias a la recomendación del técnico uruguayo Ernesto Luzardo, quien impulsó su incorporación a proyectos deportivos radiales y televisivos en el país. Con su estilo apasionado, análisis profundo y característica voz, Núñez logró ganarse el cariño de miles de hondureños, convirtiéndose en uno de los comentaristas más queridos de la audiencia deportiva. En 2015 fue juramentado oficialmente como ciudadano hondureño, un reconocimiento a su trayectoria y aporte al periodismo nacional. A lo largo de su carrera participó en coberturas de eliminatorias mundialistas, Copas Oro, torneos locales y múltiples eventos deportivos internacionales, dejando una huella imborrable en la radio y televisión hondureña.

Además de su trabajo en Honduras, Núñez también tuvo una amplia trayectoria en medios uruguayos, desempeñándose en radio y televisión antes de radicarse en Centroamérica.

Estuvo en coma en 2013