Intratable: Antonelli se queda con el GP de Canadá y completa el póker de la F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) presentó candidatura a convertirse en el más joven campeón de toda la historia al festejar su cuarto triunfo seguido, en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde relegó a los otros puestos de honor a los dos pilotos en activo más laureados, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Antonelli, de 19 años, reforzó su liderato en el Mundial, al ganar por delante del siete veces coronado Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial Verstappen (Red Bull), segundo y tercero, respectivamente, en una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma, antes de alcanzarse la mitad del recorrido (en la vuelta 28), el otro Mercedes, el del inglés George Russell; y en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró su mejor resultado en la categoría reina al acabar sexto. El joven boloñés, que se había convertido en Japón, tras ganar en China, en el líder de menor edad de toda la historia de la F1 y que venía de ganar hace tres semanas en Miami, completó hoy su particular póquer triunfal. En una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó noveno y de la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso se retiró (dos giros antes de que lo hiciera Russell) a causa de un problema en el asiento de su Aston Martin, según informó la escudería de Silverstone.

El mexicano Sergio Pérez también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, al romper el eje delantero derecho de su Cadillac. En una prueba que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó cuarto, justo delante del francés Isack Hadjar (Red Bull) y de un Colapinto que sigue en racha, mejorándose carrera a carrera. Pero el nuevo hombre de moda, el chico de oro, es Antonelli. Levantado a hombros en un podio de gente feliz en el que Hamilton (el hombre récord de la F1, con 105 victorias y 104 poles) logró su mejor resultado desde que pilota para Ferrari y 'Mad Max' su primer podio del año. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Kimi llegará líder, dentro de dos semanas, a Mónaco, sede de la carrera más icónica del año. Con 131 puntos, 43 más que Russell, en un Mundial en el que Leclerc es tercero, con 75; y Sir Lewis cuarto, con 72. Así que, pase lo que pase en el bello principado de la Costa Azul, Antonelli también entrará comandando la general en Montmeló (Barcelona), sede, el próximo 14 de junio, del Gran Premio de Catalunya. Russell había completado un sobresaliente sábado, con su novena pole en la F1, la segunda del año y la tercera en Montreal. Eso, después de haberse anotado el sprint, en el que resistió los agresivos ataques de su joven compañero, con el que tuvo el primer encontronazo interno en el equipo dominante y que este domingo salió a su lado desde la primera fila.

Justo detrás lo hacían los McLaren del inglés Lando Norris (segundo en la prueba corta) y del oceánico Oscar Piastri, que repitió en parrilla el cuarto puesto del sprint. Ninguno de ellos puntuó; el británico se retiró y el oceánico concluyó duodécimo. Hamilton arrancó quinto, con los Ferrari haciendo un 'sandwich' en la formación de salida con los Red Bull: Verstappen salió sexto y su nuevo compañero este año, el francés Isack Hadjar (quinto en meta), lo hizo un puesto por delante de Leclerc. Colapinto, que en Miami había logrado su mejor resultado en la F1, al concluir séptimo, mantuvo la racha y entró en la Q3 para arrancar décimo, al lado del debutante británico-sueco Arvid Lindblad (RB). Antes de mantener su progresión y firmar hoy su mejor puesto en la división de honor. Sainz arrancaba decimoquinto y Alonso, desde la decimonovena plaza. Al lado de 'Checo', en la novena hilera. Todos ellos afrontaban la carrera, como mal menor, por delante de sus respectivos compañeros.

Se esperaba lluvia, pero el asfalto no estaba del todo mojado, porque chispeaba, así que hubo elecciones para todos los gustos. Los primeros diez salieron todos con blandos, salvo los McLaren, con intermedios, Lindblad y Colapinto, con medios. Alonso optó por el blando; Sainz y 'Checo' por los intermedios. El RB de Lindblad se quedó parado y se dio primero una segunda vuelta de formación; y, después, una tercera, ya que el monoplaza del 'rookie' aún no había sido retirado de una pista a la que ya no regresaría. Norris salió como un cohete y rebasó a los dos Mercedes; Alonso ganó siete puestos de golpe y Sainz anunciaba un pinchazo, en unos primeros instantes locos en los que Lando y Piastri pararon a poner medios, al igual que el madrileño; cuando el doble campeón mundial asturiano llegó a rodar en zona de puntos: décimo, tres plazas por detrás de un brillante Colapinto. Antonelli , que había rebasado en salida a Russell, perdió el liderato en favor del inglés antes de la 'chicane' final de la sexta de las 68 vueltas de una carrera prevista inicialmente a 71. En otra acción arriesgada en la que el joven boloñés tuvo que usar la escapatoria para evitar un accidente.

Poco después, Verstappen daba cuenta de Hamilton y rodaba tercero, por detrás de los Mercedes, que abrían hueco, y por delante de los Ferrari. Piastri se tocó con el tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que tampoco acabó la carrera; y tuvo que cambiar el morro, además de ser sancionado con 10 segundos, perdiendo toda opción. Por delante, arrancaba una nueva y emocionante batalla de las flechas de plata, prácticamente con el mismo ritmo. Al tiempo que McLaren sufría otro contratiempo, con Norris llamado a boxes "por un problema de fiabilidad". Alonso repitió blandos en la 22, justo antes de que Antonelli diese cuenta de Russell, antes de irse largo en la horquilla y perder de nuevo una posición que tuvo que devolverle poco después. Tras 'tirarle' de nuevo el coche en la chicane del 'muro de los campeones'.