Mauricio Dubón vuelve a conectar hit, otro doblete e impulsa dos carreras, y Bravos vapulearon a los Angelinos

Mauricio Dubón sigue encendido con los Bravos de Atlanta y este miércoles conecto otro hit, el 15 de la temporada y lo hace por quinto partido consecutivo, demostrando que solo necesitaba confianza y lo está conquistando en esta temporada.

El hondureño también provocó un error de los Angelinos tras conectar un batazo al Short que lanzó la pelota para intentar sacarlo de circulación, pero la pelota pasó por arriba del primera base y Bravos anotó la quinta carrera del encuentro en la tercera entrada.

Su mejor turno llegó en la quinta entrada que se despachó con un espectacular tablazo al jardín derecho para conectar su hit, llegando hasta la segunda base e impulsando dos carreras más para Atlanta, demostrando que no es casualidad su momento.

Dubón declaró que todo se debe a que subió de peso, mejoró su masa muscular y ganó más potencia al madero. Ha tenido la confianza del Manager de los Bravos, Walt Weiss, quien lo mantiene como el parador en corto titular de la histórica novena de Atlanta.

Los Bravos se impusieron 8-2 a los Angelinos de California en el tercer partido de la serie ganando la serie 2-1; el primero cayeron 6-2, luego en el segundo se impusieron 2-7 y en este último salieron victoriosos. En los tres duelos Mauricio Dubón conectó hit.

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Ahora viene una nueva serie frente a los Guardianes de Cleveland, abriendo el primer partido el viernes a las 5:15 de la tarde, hora de Honduras, donde se espera que el hondureño siga siendo estelar en la novena de Atlanta.