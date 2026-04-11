Mauricio Dubón vio cortada su buena racha en la MLB contra los Cleveland Guardians que ganaron a los Bravos

El cuerpo de lanzadores de los Guardians dominó de principio a fin, anulando por completo a una alineación de los Braves que venía encendida.El partido se definió por el control absoluto del pitcheo de Cleveland, que no solo evitó carreras, sino que también limitó las oportunidades ofensivas de Atlanta, manteniéndolos fuera de ritmo durante las nueve entradas. Esta blanqueada no solo representa una victoria, sino también un golpe anímico importante dentro de la serie.A nivel ofensivo, los Guardians aprovecharon sus oportunidades clave para construir la ventaja de seis carreras, mostrando mayor efectividad en momentos decisivos, algo que había sido una de sus debilidades en encuentros previos.Este resultado deja claro que, pese al dominio inicial de Atlanta, la serie sigue abierta y competitiva. Cleveland demuestra que tiene herramientas , especialmente desde el pitcheo, para contrarrestar el poder ofensivo de los Braves, lo que anticipa un cierre de serie mucho más equilibrado de lo que parecía en un inicio.