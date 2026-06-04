Larissa Riquelme al Mundial y destapa el secreto que nadie sabía: "Yo nunca fui"

"Creo que lo de 'la novia del Mundial' me sacó de la burbuja en que yo vivía para darme algo más. Eso me regaló, me hizo renacer a nivel mundial. Yo pasé a ser de esa niña que soñaba con ser conocida a nivel internacional, a nivel mundial, a ser una figura", declaró Riquelme en una entrevista con EFE.