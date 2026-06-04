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Thomas Muller rompe con su esposa tras 17 años juntos: se reveló el motivo

El matrimonio ya había tenido escenas de distanciamiento desde hace varios meses y en las últimas horas el abogado de la pareja confirmó la mediática separación.

04 de junio de 2026 a las 09:50
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El matrimonio ya había tenido escenas de distanciamiento desde hace varios meses y en las últimas horas el abogado de la pareja confirmó la mediática separación.

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En la previa de la Copa del Mundo que arranca la próxima semana, una de las figuras más emblemáticas del fútbol internacional se convirtió en el foco de las noticias extradeportivas. Thomas Muller oficialmente se separó de su esposa Lisa después de 17 años de relación y 15 de matrimonio.

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El histórico exdelantero de la selección alemnana y del Bayern Munich decidió romper su vínculo con la destacada jinete y madre de sus hijos, una información que fue confirmada por el abogado de la expareja, Christian Schertz.

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"Se separaron de mutuo acuerdo hace algún tiempo. No se realizarán más declaraciones. Pido que se respete la privacidad de mis clientes y que se abstengan de realizar más consultas", explicó el abogado para el diario alemán BILD.

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Los rumores sobre una crisis en el matrimonio venían sumando fuerza desde 2024, cuando ambos se dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram y Lisa borró todas las fotografías que tenía con el futbolista.
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Tras aquel episodio que agitó ls redes sociales, la pareja apareció en un evento en Múnich, y cuando Thomas fue preguntado por la posible existencia de problemas en su relación, él aseguró que "todo estaba bien".
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Además, Lisa fue vista en las gradas durante los octavos de final de la Eurocopa 2024, en la que Alemania se enfrentó a Dinamarca, lo que parecía enterrar los rumores de posible crisis entre los dos.

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Sin embargo, cuando las aguas parecían calmarse, la ausencia de Lisa en el Allianz Arena para el partido de despedida de su marido de la selección alemana el 14 de octubre no hizo más que volver a poner a su relación en el punto de mira.

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A pesar de toda la rumorología, y según el propio BILD, por aquel entonces los Mullers estuvieron de viaje juntos entre el 7 y 13 de octubre. Y en un entrenamiento del Bayern antes de dirigirse a Barcelona se vio el nombre de Lisa en las botas del atacante.

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Aunque Thomas no parecía estar afectado por las informaciones, Lisa declaraba en RTL que "no soy un complemento ni un bolso para él", dejando claro que no quiere ser percibida solo como la acompañante de Muller, y buscaba la independiente suficiente para desarrollar su carrera como jinete de doma.
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Ahora, dos años después, se confirmó que la pareja en realidad ya se había distanciado y los motivos fueron puramente por cuestiones profesionales.
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El desencadenante principal de la separación estuvo ligado al drástico giro que dio la carrera de Muller a mediados de 2025. Tras una vida entera en Múnich, el delantero decidió mudarse a la MLS de Estados Unidos para vestir la camiseta de los Vancouver Whitecaps.
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Lisa decidió no acompañarlo en esta nueva etapa py quedarse en Alemania para continuar al frente del criadero de caballos que ambos comparten y seguir compitiendo a nivel profesional en equitación.
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Ella adelantó las dificultades de la logística familiar en febrero pasado durante un evento público: "La decisión de seguir trabajando en dos continentes diferentes no nos resultó fácil. Nunca estuvo en duda que no íbamos a dejar nuestro criadero solo durante un año. Él, como atleta, sabe cuánto vivo yo para mi deporte. Yo, como atleta, sé cuánto vive él para el suyo".

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Muller y Lisa se conocieron en 2007, cuando daban sus primeros pasos en sus respectivas disciplinas, y contrajeron matrimonio a finales de 2009. Pese haber construido una de las parejas más estables y queridas del ambiente deportivo alemán, la distancia física terminó desgastando una relación que hoy llega a su fin.

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El goleador de 36 años tiene contrato con el Vancouver Whitecaps hasta el 31 de diciembre de 2026. Su estatus en la MLS es de Jugador Franquicia y percibe un sueldo garantizado de 5 millones de dólares. Esto representa un aumento significativo respecto a los 1.4 millones que cobró al llegar en 2025 bajo el mecanismo de Fondos de Adjudicación Directa (TAM).

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