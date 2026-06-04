Thomas Muller rompe con su esposa tras 17 años juntos: se reveló el motivo

Ella adelantó las dificultades de la logística familiar en febrero pasado durante un evento público: "La decisión de seguir trabajando en dos continentes diferentes no nos resultó fácil. Nunca estuvo en duda que no íbamos a dejar nuestro criadero solo durante un año. Él, como atleta, sabe cuánto vivo yo para mi deporte. Yo, como atleta, sé cuánto vive él para el suyo".