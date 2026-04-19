Terrible tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador murió y dos heridos en el estremecedor accidente

La organización confirmó la muerte de un joven de 25 años y anunció la suspensión inmediata de la prueba. “Durante el desarrollo de la competencia se registró un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente de gravedad”, indicaron en un comunicado oficial.“Lamentablemente, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en el lugar. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos, policiales y de rescate presentes en el evento”, añade el texto.