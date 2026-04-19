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Terrible tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador murió y dos heridos en el estremecedor accidente

La dupla de pilotos Didier Arias y Héctor Núñez perdieron el control de su coche en una curva y arrollaron a varios aficionados.

2026-04-19

El automovilismo atraviesa un fin de semana marcado por la tragedia. A la muerte del piloto Juha Miettinen en las 24 Horas de Nürburgring se suma ahora el fallecimiento de un espectador durante el Rally de Córdoba, en Argentina, tras un violento accidente.

El hecho ocurrió en una curva, donde los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdieron el control de su vehículo. El coche se salió de la pista y comenzó a dar varias vueltas de campana en una zona donde se encontraban varios aficionados siguiendo la competencia.

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La organización confirmó la muerte de un joven de 25 años y anunció la suspensión inmediata de la prueba. “Durante el desarrollo de la competencia se registró un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente de gravedad”, indicaron en un comunicado oficial.

“Lamentablemente, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en el lugar. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos, policiales y de rescate presentes en el evento”, añade el texto.

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Finalmente, la organización expresó sus condolencias: “Acompañamos en este difícil momento a la familia y seres queridos de la víctima”. El accidente, por la magnitud de su impacto, deja la sensación de que las consecuencias pudieron haber sido aún más trágicas.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.