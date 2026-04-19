Terrible tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador murió y dos heridos en el estremecedor accidente

El automovilismo atraviesa un fin de semana marcado por la tragedia. A la muerte del piloto Juha Miettinen en las 24 Horas de Nürburgring se suma ahora el fallecimiento de un espectador durante el Rally de Córdoba, en Argentina, tras un violento accidente.

El hecho ocurrió en una curva, donde los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdieron el control de su vehículo. El coche se salió de la pista y comenzó a dar varias vueltas de campana en una zona donde se encontraban varios aficionados siguiendo la competencia.