Mauricio Dubón y los Atlanta Braves barren a Philadelphia Phillies y siguen liderando el Este de la Liga Nacional

La reacción visitante llegó de manera progresiva. <b>Atlanta </b>descontó en el tercer episodio y terminó de darle vuelta al marcador en la quinta entrada, donde un rally de tres anotaciones resultó decisivo para encaminar la victoria.En ofensiva, <b>Michael Harris II </b>fue la gran figura del compromiso al firmar una actuación perfecta con tres hits en tres turnos oficiales. El jardinero central anotó dos carreras, impulsó una y además recibió una base por bolas, siendo clave en el triunfo de los <b>Bravos</b>. Por parte de <b>Philadelphia</b>, <b>Kyle Schwarber </b>destacó al remolcar las dos únicas carreras de su equipo, aunque su esfuerzo no fue suficiente.El abridor de los Phillies, <b>Andrew Painter</b>, cargó con la derrota tras permitir tres carreras limpias en cuatro entradas de labor, en un juego donde incluso logró ponchar a <b>Mauricio Dubón</b>. Por el lado de Atlanta, el cuerpo técnico utilizó seis lanzadores para asegurar el resultado, destacando el relevo intermedio y el cierre sólido de Raisel Iglesias, quien selló el noveno episodio permitiendo apenas un imparable.