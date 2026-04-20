Mauricio Dubón y los Atlanta Braves barren a Philadelphia Phillies y siguen liderando el Este de la Liga Nacional

Los Atlanta Braves continúan firmes como uno de los equipos más dominantes de la temporada 2026 y el hondureño Mauricio Dubón sigue siendo parte de ese gran momento. La novena de Atlanta se impuso 4-2 como visitante sobre los Philadelphia Phillies la noche del domingo en el Citizens Bank Park, completando la barrida en la serie y consolidándose en la cima del Este de la Liga Nacional en la Major League Baseball (MLB). El encuentro comenzó cuesta arriba para los Bravos, con los Phillies tomando ventaja tempranera gracias a dos carreras en la primera entrada. Sin embargo, el pitcheo de Atlanta logró ajustar rápidamente y frenó cualquier intento de ampliar la diferencia por parte del conjunto local.

La reacción visitante llegó de manera progresiva. Atlanta descontó en el tercer episodio y terminó de darle vuelta al marcador en la quinta entrada, donde un rally de tres anotaciones resultó decisivo para encaminar la victoria. En ofensiva, Michael Harris II fue la gran figura del compromiso al firmar una actuación perfecta con tres hits en tres turnos oficiales. El jardinero central anotó dos carreras, impulsó una y además recibió una base por bolas, siendo clave en el triunfo de los Bravos. Por parte de Philadelphia, Kyle Schwarber destacó al remolcar las dos únicas carreras de su equipo, aunque su esfuerzo no fue suficiente. El abridor de los Phillies, Andrew Painter, cargó con la derrota tras permitir tres carreras limpias en cuatro entradas de labor, en un juego donde incluso logró ponchar a Mauricio Dubón. Por el lado de Atlanta, el cuerpo técnico utilizó seis lanzadores para asegurar el resultado, destacando el relevo intermedio y el cierre sólido de Raisel Iglesias, quien selló el noveno episodio permitiendo apenas un imparable. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con esta barrida, los Braves se afianzan como líderes del Este de la Nacional, alcanzando las 15 victorias en la temporada y compartiendo el mejor récord de las Grandes Ligas junto a los Los Angeles Dodgers. En cuanto a Mauricio Dubón, el utility catracho nacido en San Pedro Sula sigue aportando en la campaña. Aunque en este último juego tuvo una noche complicada con el bate, venía de destacar en el segundo partido de la serie. Actualmente mantiene un promedio de bateo de .299 con 23 imparables, confirmando su buen momento en este inicio de temporada.