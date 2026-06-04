Condepor inaugura moderna cancha sintética en reconocido municipio de Olancho

¡Quedó espectacular! Condepor inaugura la hermosa cancha sintética en Gualaco, Olancho. Así quedó la obra.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa impulsando el desarrollo de la infraestructura deportiva en distintos municipios del país.
En esta ocasión, el municipio de Gualaco fue beneficiado con la entrega oficial de una moderna cancha de grama sintética, una obra que fortalecerá la práctica deportiva en la zona.
La inauguración estuvo encabezada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien visitó la comunidad para hacer efectiva la entrega del nuevo recinto.
La instalación representa una inversión de 35 millones de lempiras y forma parte de los proyectos que ejecuta el Gobierno para fomentar el deporte a nivel nacional.
La cancha cuenta con grama sintética de primer nivel, diseñada para ofrecer condiciones óptimas a los atletas que harán uso de ella.
Además, el complejo dispone de camerinos completamente equipados, baños y áreas destinadas para brindar comodidad a los deportistas.
Otro de los aspectos destacados es su moderno sistema de iluminación, que permitirá la realización de actividades y competencias en horario nocturno.
La obra también incluye graderías para que familiares, aficionados y miembros de la comunidad puedan asistir a los encuentros deportivos.
El acto de entrega fue recibido por el alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, quien destacó la importancia de este proyecto para el municipio.
Con este acuerdo se busca garantizar que niños, jóvenes y adultos tengan acceso permanente a un espacio seguro y adecuado para la actividad física.
El ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, mantiene el compromiso de concluir todos los proyectos en ejecución y seguir identificando nuevas necesidades de infraestructura para fortalecer las distintas disciplinas deportivas en Honduras.