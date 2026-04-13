Braves caen ante Marlins en la MLB: El hondureño Dubón se fue de 3-0 en su cuenta personal

Los dirigidos por el estadounidense Walt Weiss no estuvieron finos ni en el pitcheo ni a la ofensiva, y terminaron arrancando con pie izquierdo en el primer juego de la serie de tres partidos que disputan ante los de la Ciudad del Sol.

Los Atlanta Braves, equipo en el que milita el hondureño Mauricio Dubón, sufrieron este lunes una dolorosa derrota de 10-4 ante los Miami Marlins en la temporada 2026 de la MLB.

Connor Norby, con un cuadrangular y un sencillo, además de Liam Hicks, fueron los jugadores más destacados de la visita en este compromiso disputado en el Truist Park.

En cuanto al desempeño de Mauricio Dubón, fue discreto, al igual que el del resto de sus compañeros. En tres turnos al bate, logró embasarse en dos ocasiones, y fue por la vía de la base por bolas.

En la cuarta entrada, conectó una pelota que impactó al lanzador Eury Pérez, pero la jugada terminó en un elevado al jardín derecho, fácil para el fielder.

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En la baja de la sexta, enfrentó a John King y, con buena vista en el plato, recibió cuatro lanzamientos fuera de la zona para llegar a primera base. En la octava entrada volvió a embasarse por base por bolas, esta vez frente a Lake Bachar.

Lo destacable es que el pelotero hondureño completó otro juego sin poncharse. Ayer tuvo una noche de ensueño y se fue de 4-3 en la paliza a los Guardians.

Con esta actuación, Dubón bajó su promedio de bateo a .339 y OBP de .381. En 59 turnos al bate ha conectado 20 imparables y dos cuadrangulares. Además, suma 11 carreras impulsadas y 10 anotadas.

Por su parte, los Braves se mantienen en el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional en la MLB, con marca de 10 triunfos y 7 derrotas en 17 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Braves y Marlins se verán nuevamente las caras este martes a partir de las 5:15 PM en el Truist Park, en el segundo juego de la serie. El último encuentro será el miércoles a la misma hora.