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Prensa argentina reacciona al duelo ante Honduras y la sensible baja: "Dominio amplio"

Revelaron los jugadores que serán titulares ante Honduras: así reacciona la prensa de Argentina previo al duelo amistoso ante la H y la lesión de uno de sus jugadores a 5 días del Mundial 2026

06 de junio de 2026 a las 10:08
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Revelaron los jugadores que serán titulares ante Honduras: así reacciona la prensa de Argentina previo al duelo amistoso ante la H y la lesión de uno de sus jugadores a 5 días del Mundial 2026

 EL HERALDO
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La Federación de Fútbol de Honduras se mostra muy entusiasmada para el duelo amistoso de hoy ante Argentina y esta fue su reacción en la previa.
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Del mismo modo, la hizo la página oficial de la selección de Argentina. Es importante mencionar que el duelo se disputará en el Kyle Field (Houston) y empieza a las 6:00 p.m (hora de Honduras) y 7:00 p.m (hora local).
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Del mismo modo, la Selección de Argentina compartió el antecendente con Honduras: "Amplio dominio de la Albicelests". Tres encuentros, tres victorias.

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Rosario: "Lionel Messi será preservado y Scaloni también cuidará a varios jugadores con molestias".
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EL MUNDO SV: "Argentina se mide a Honduras con varias ausencias y ultima detalles de cara al Mundial".
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Gastón Edul reveló que Musso será el titular ante Honduras.
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Rosario Tres: "Argentina afronta su primer ensayo antes del inicio del Mundial."
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Diario Olé: "Scaloni confirmó a Musso al arco, Giay le ganaría el puesto a Capaldo, Lo Celso a Mach Allister y Simeone completaría el tridente ofensivo".
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DS SPORTS: "Los campeones del mundo se ponen a punto".
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LA PRENSA TAMBIÉN REACCIONA. El técnico Lionel Scaloni ya no podrá contar con Leonardo Balerdi luego de lesionarse en el entrenamiento previo al amistoso que este sábado sostendrán ante Honduras en Texas y se perderá la cita mundialista.
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Diaario Olé: "Balerdi sufrió una lesión muscular y quedó out del Mundial".
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El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular que lo aparta del certamen. Los estudios realizados este sábado confirmaron que se trata de un desgarro que lo tendrá inactivo por lo menos unas tres semanas, lo que le hubiese significado quedar al margen de toda la fase de grupos.
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El zaguero argentino estaría en condiciones de volver para el sábado 27 de junio, la fecha del último partido de la ronda inicial ante Jordania. Sin embargo, Scaloni decidió su reemplazo en el plantel de 26 convocados para la máxima cita de la FIFA, que deberá salir de la prelista entregada a mediados de mayo.
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Estas son las alternativas que tiene Scaloni para reemplazar a Balerdi.
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